Il 2025 è appena iniziato e porta con sé tanti buoni propositi, inclusi quelli relativi ad una maggiore attenzione per la propria salute ed è qui che entra in gioco Apple Fitness+.

Nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha annunciato l’introduzione di alcune novità per questo popolare servizio, che saranno disponibili a partire da lunedì 6 gennaio su iPhone, iPad ed Apple TV.

Le novità per il 2025 di Apple Fitness+

Una delle principali novità introdotte da Apple è rappresentata da un programma di forza progressiva che guida gli utenti attraverso il processo di costruzione e mantenimento della forza: articolato in tre settimane, si concentra su ogni gruppo muscolare principale con 12 allenamenti da 30 minuti.

Un’altra novità è rappresentata da un programma dedicato al pickleball, studiato appositamente per aiutare gli utenti a migliorare vari aspetti delle loro prestazioni in questo sport in rapida crescita.

Ed ancora, tra le novità introdotte in Apple Fitness+ vi sono Yoga Peak Poses (offre un’esperienza intima in stile workshop direttamente agli utenti, come se prendessero parte ad una sessione individuale), un nuovo programma dedicato alla meditazione sul respiro, nuove playlist per la serie Artist Spotlight e nuovi episodi di Time to Walk.

Previous Next Fullscreen

Infine, il 2025 di Apple Fitness+ si apre con una nuova collaborazione con Strava in virtù della quale gli utenti potranno condividere più dettagli dei loro allenamenti.

Ricordiamo che Apple Fitness+ è un servizio disponibile anche in Italia (richiede iPhone 8 o successivo o Apple Watch Series 3 o successivo) e i nuovi utenti (che hanno acquistato un dispositivo idoneo) possono provarlo gratuitamente per tre mesi, così da farsi un’idea delle sue potenzialità.

Una volta terminato il periodo di prova, il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese, con rinnovo automatico salvo il caso di disdetta.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.