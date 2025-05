Strava, la popolare app per atleti e appassionati di fitness, ha annunciato importanti aggiornamenti alle sue funzionalità di pianificazione percorsi e rilevamento delle attività fraudolente. Queste novità, che saranno implementate nelle prossime settimane, mirano a migliorare l’esperienza degli utenti abbonati, offrendo strumenti più intelligenti per esplorare nuovi percorsi e garantendo classifiche più eque nelle competizioni virtuali.

Nuove funzionalità di pianificazione percorsi basate sull’intelligenza artificiale

La nuova esperienza di pianificazione dei percorsi di Strava sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire suggerimenti più intuitivi basati sulle rotte popolari utilizzate da altri utenti. Questa funzionalità, disponibile nella scheda Mappe per tutti gli abbonati (a partire da 11,99 dollari al mese), permette di generare percorsi supportati dalla community partendo dalla posizione attuale o da qualsiasi punto di partenza personalizzato. L’aggiornamento si basa sulle heatmap globali di Strava, che raccolgono i dati delle attività di milioni di utenti in tutto il mondo.

Entro luglio, verranno implementate altre due importanti funzionalità: i Punti di Interesse tappabili e il Routing da punto a punto. I Punti di Interesse permetteranno agli utenti di visualizzare informazioni dettagliate come elevazione, distanza e tempo stimato di arrivo per luoghi come caffè, bagni pubblici o punti panoramici. Gli abbonati potranno anche caricare foto di questi luoghi, arricchendo ulteriormente l’esperienza della community. Il Routing punto a punto, invece, consentirà di creare il percorso più efficiente tra due punti specifici, ottimizzato per il tipo di attività selezionata, che si tratti di corsa, ciclismo o camminata.

Miglioramenti per competizioni più eque

Strava sta rafforzando il suo impegno per garantire competizioni leali e aiutare gli atleti a migliorare le proprie prestazioni. L’azienda ha raddoppiato il numero di segmenti live disponibili, permettendo agli utenti di visualizzare in tempo reale i dati sulle prestazioni e i risultati raggiunti in specifiche sezioni del percorso. Questa funzionalità, sebbene disponibile per tutti, offre vantaggi aggiuntivi agli abbonati, come schermate supplementari con metriche di confronto.

Particolarmente significativo è l’avanzamento della funzionalità Leaderboard Integrity, lanciata a febbraio per identificare e rimuovere le attività fraudolente dalle classifiche. Grazie a modelli di machine learning, Strava ha già eliminato ben 4,45 milioni di attività registrate con il tipo di sport errato o effettuate utilizzando veicoli – una pratica particolarmente diffusa con l’avvento delle e-bike, che possono facilmente falsare i risultati nelle salite. Questo sistema sta progressivamente analizzando le prime dieci posizioni nelle classifiche di corsa e ciclismo, ripristinando i legittimi detentori dei record KOM (King of Mountain) e QOM (Queen of Mountain).