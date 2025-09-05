A distanza di un anno dal lancio del Paper Pro, il blocco note digitale da 11,8 pollici che aveva segnato un passo importante nell’evoluzione dei dispositivi E Ink, reMarkable torna alla ribalta con una novità pensata per chi non vuole rinunciare alla portabilità: il nuovo Paper Pro Move, il primo modello tascabile dell’azienda, dotato di uno schermo E Ink Gallery 3 a colori da 7,3 pollici.

Design compatto e nuove funzioni per il taccuino digitale reMarkable Paper Pro Move

Con dimensioni pari a 19,7 cm x 10,7 cm, il reMarkable Paper Pro Move ricorda molto da vicino un iPad Mini di settima generazione, ma è più stretto di circa 2,5 cm e decisamente più leggero rispetto al Paper Pro originale, pur mantenendo un’esperienza d’uso simile. Se ruotato in modalità orizzontale infatti, lo schermo offre una superficie di scrittura paragonabile a quella del modello più grande, evitando quella sensazione di spazio ridotto che spesso accompagna i dispositivi più compatti.

Il display utilizza la tecnologia Gallery 3 di E Ink, già apprezzata sul Paper Pro, che permette di riprodurre colori più vividi e accurati grazie a quattro particelle di inchiostro microscopiche, a scapito però di una frequenza di aggiornamento meno rapida rispetto ai pannelli Kaleido adottati per esempio da Amazon e Kobo.

Dal punto di vista tecnico, reMarkable Paper Pro Move integra un processore dual-core Cortex-A55 da 1,7 GHz, affiancato da 64 GB di memoria interna; la batteria da 2.334 mAh, seppur più piccola rispetto al fratello maggiore, garantisce comunque fino a due settimane di autonomia secondo le stime dell’azienda, un dato che conferma la vocazione di questo dispositivo alla produttività in movimento.

Il prezzo parte da 449 dollari, comprensivi della penna Marker con ricarica magnetica, per chi desidera qualcosa in più c’è il pacchetto da 499 dollari con la Marker Plus, che integra un pratico pulsante gomma; non mancano poi le nuove custodie Folio, disponibili in più colori e materiali, pensate per proteggere e personalizzare il dispositivo.

reMarkable ribadisce che il Paper Pro Move non nasce per competere con i classici e-reader a colori, niente accesso agli store di libri online, supporto limitato a PDF ed ePub, e una luce frontale più tenue rispetto a Kindle e Kobo; la sua natura è infatti quella di uno strumento per prendere appunti, organizzare il lavoro con modelli predefiniti (come agende e planner), annotare documenti e convertire la scrittura a mano in testo digitale, condivisibile via e-mail.

Con il debutto del Paper Pro Move arriveranno anche nuove funzioni, tra cui la possibilità di spostare la barra degli strumenti sul display per un accesso più rapido agli strumenti di scrittura e la ricerca nei documenti scritti a mano. Alcune di queste saranno incluse insieme al supporto per il cloud di terze parti e all’app reMarkable, mentre le funzioni più avanzate come l’editing delle note su smartphone, la condivisione via Slack e la ricerca avanzata saranno disponibili solo tramite l’abbonamento reMarkable Connect, al costo di 2,99 dollari al mese dopo una prova gratuita di 100 giorni.

Nonostante il nuovo reMarkable Paper Pro Move sia già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, il modello da 11,8 pollici rimane comunque a catalogo, confermando che la scelta tra i due modelli non riguarda tanto le funzionalità, quanto le esigenze di formato e portabilità.