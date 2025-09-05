Lenovo Innovation World 2025 è entrato nel vivo, un appuntamento da non perdere dove l’azienda anticipa sostanzialmente le migliori novità che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. Abbiamo già parlato dei progetti Lenovo per il settore consumer e in particolare delle novità in ambito gaming, ma ricordiamo che il produttore asiatico è leader nel settore aziendale e professionale dove vanta un market share a dir poco notevole.

In questo articolo quindi faremo una panoramica su quello che ha in serbo Lenovo da qui in avanti per il settore business, dove contano sia le prestazioni che l’ottimizzazione e il software per accelerare la produttività, costantemente migliorata dall’integrazione sempre più massiccia dell’Intelligenza Artificiale.

Come anticipato, gli argomenti sono diversi; si spazia dalle workstation mobile, come la potente ThinkPad P16 Gen 3 basata su processori Intel Core Ultra 200HX, passando per i monitor professionali con ThinkVision P40WD-40, senza omettere gli ultimi arrivi nel segmento delle docking station ad alto profilo come ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle workstation ottimizzate per lavorare in mobilità, tra queste ThinkPad P1 Gen 8, ThinkPad P16v Gen 3, ThinkPad P16s i Gen 4 e ThinkPad P14s i Gen 6, oltre a una rivisitazione estetica di ThinkPad X9 Aura Edition.

Come visto in altre fiere ed eventi simili, non mancano i concept di nuova generazione che arriveranno più avanti e attualmente in fase di sviluppo; tra questi figurano il Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept, uno dei primi concept di display PC ruotabile da 14 pollici del settore, e il Lenovo Smart Motion Concept, un’idea davvero originale per un supporto laptop multidirezionale intelligente. Ma vediamo insieme tutto nel dettaglio, cercando come al solito di sintetizzare il tutto in maniera chiara.

Lenovo e i concept rivoluzionari che prendono forma

Partiamo proprio da questi ultimi. Il Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept è tra i primi design di notebook PC del settore con uno schermo ruotabile da 14 pollici. A dir poco compatto, con uno spessore di 17,9 mm e un peso di 1,39 kg, il sistema di rotazione del display supporta la modalità doppia tra orientamento orizzontale tradizionale e verticale. La modalità verticale del display è ideale per attività come il multitasking, la visualizzazione di codice e la revisione di documenti, mentre in modalità verticale, il dispositivo può collegarsi al PC in modo fluido tramite Lenovo Smart Connect.

Con il Lenovo Smart Motion Concept invece, il produttore introduce uno dei primi concept di supporto laptop multidirezionale intelligente del settore. Il sistema innovativo si integra con le fotocamere, i microfoni e gli altoparlanti del laptop per offrire tracciamento automatico del volto, controllo vocale e funzionalità ergonomiche orientate alla salute; tra le altre cose segnaliamo la presenza di un anello AI che consente il controllo gestuale della rotazione del supporto del PC.

L’innovazione di Lenovo passa anche per un miglioramento dell’esperienza visiva. In questo contesto segnaliamo infine il Lenovo NaturaSynth Display, un monitor concettuale che rappresenta il prossimo livello in termini di comfort visivo. Dotato di una tecnologia hardware che elimina completamente la luce blu, il pannello LCD simula l’illuminazione naturale, riducendo la componente blu a meno dell’1% per diminuire significativamente l’affaticamento visivo e migliorare il benessere degli occhi.

Le nuove workstation portatili Lenovo, potenti e con AI

Progettate per ambienti e carichi di lavoro particolarmente impegnativi, le nuove workstation portatili Lenovo serie P sono certificate ISV e secondo l’azienda sono pronte a qualsiasi tipo di implementazione, fornendo prestazioni al top e un supporto utente avanzato anche dal punto di vista software.

Partiamo col nuovo ThinkPad P16 Gen 3, una workstation mobile completamente ridisegnata che non teme alcun applicativo grazie all’impiego di processori Intel Core Ultra 200HX fino a 24 core con NPU integrata e schede grafiche NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell fino a 24 GB di VRAM, l’ideale per qualsiasi ambito di utilizzo, dal rendering, al calcolo puro fino al gaming.

Non solo hardware come detto, ma anche un valido supporto software che arriva da partner aziendali e sfocia in diverse soluzioni per aiutare i professionisti. Citiamo ad esempio Lenovo AI Developer, una suite di soluzioni di sviluppo AI full-stack che integra i principali strumenti open-source, librerie e framework AI per gestire e personalizzare tutti i task in base alle esigenze. Ma non è tutto. Attraverso soluzioni come AI PC Fast Start, Care of One e AI PC Premier Support, Lenovo consente una distribuzione più rapida, provisioning basato su singolo utente e gestione proattiva dei dispositivi.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 si muove più o meno nella stessa direzione: combina prestazioni ultra-premium, prontezza AI e un design pensato per la mobilità. Alimentato dai più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2), una NPU integrata per una migliore elaborazione AI e GPU fino a NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, ThinkPad P1 Gen 8 è ideale per creatori di contenuti, sviluppatori di videogiochi e specialisti CAD.

Rimanendo in tema, ThinkPad P16v Gen 3 è un’altra workstation mobile potente ma più accessibile; presenta un design elegante e curato e utilizza un display 16:10 con cornici sottili, senza trascurare l’affidabilità e la qualità costruttiva. A queste si accodano ThinkPad P14s i Gen 6 e P16s i Gen 4, ulteriormente ottimizzate per la mobilità grazie a uno chassis sottile e leggero senza rinunciare alle prestazioni.

Svelato già in occasione del CES 2025, il ThinkPad X9 Aura Edition arriverà presto sul mercato in una nuova colorazione Glacier White abbinata al contempo a un’evoluzione di design che enfatizza la natura premium della serie. Disponibile con display da 14 e 15 pollici, ThinkPad X9 Aura Edition è un PC Copilot+ che offre prestazioni AI avanzate su Windows 11 grazie alla piattaforma Intel Core Ultra 200 con NPU da 40 TOPS, senza dimenticare l’introduzione del’app Lenovo Smart Connect che, sempre secondo Lenovo, offrirà un’esperienza più fluida e unificata su tutti i sistemi Lenovo Aura Edition.

Il monitor professionale Lenovo ThinkVision P40WD-40 e le Smart Dock last-gen

Per tutti quei professionisti che cercano un’esperienza visiva senza compromessi, Lenovo propone ora il ThinkVision P40WD-40, un display curvo ultrawide ideale per il multitasking avanzato e la produttività spinta. Basato su tecnologia IPS Black, il pannello da 39,7 pollici in dotazione a questo monitor vanta una risoluzione di 5120×2160 pixel (21:9) con refresh variabile fino a 120 hertz e una copertura dello spazio colore DCI-P3 fino a 98%.

Connettività e versatilità sono elementi primari, non a caso il ThinkVision P40WD-40 è un vero e proprio hub per la produttività, con Thunderbolt 4 per docking con un solo cavo, uscite DisplayPort, ricarica PD 3.1 fino a 140W, e porta Ethernet RJ45 da 2.5G per aumentare la produttività riducendo l’ingombro. Il monitor Lenovo è anche efficiente grazie alla funzione DisplayPort Power Saving, una tecnologia esclusiva che utilizza il panel replay per adattare dinamicamente il refresh rate senza compromettere la qualità visiva.

Rimanendo nel contesto, ci sono da segnalare senza dubbio le nuove Smart Dock ThinkPad di Lenovo. Si parte con ThinkPad Thunderbolt 5 Smart Dock 7500, una top di gamma progettata per essere il cervello dietro lo spazio di lavoro dell’utente, garantendo prestazioni all’avanguardia grazie a un transfer-rate fino a 120 Gbps. Il dispositivo supporta fino a 3 display 8K a 60Hz più un singolo display 4K a 60Hz, oppure riproduzione ultra-fluida con due display 4K a 240Hz e due display 4K a 120Hz; degno di nota anche la funzionalità PD 3.1 che supporta fino a 180 watt.

Scendendo leggermente di prezzo troviamo ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen 2 7500, riprogettato completamente per supportare il professionista moderno e i carichi di lavoro multitasking più impegnativi. Questa dock supporta un display 8K a 60Hz o due display 4K a 144Hz, il Power Delivery arriva fino a 100W grazie a PD 3.1 e sono presenti anche quattro porte USB sul frontale.

C’è posto poi per ThinkPad USB4 Smart Dock 5500, basato invece su interfaccia USB4 di nuova generazione e capace di offrire una larghezza di banda quattro volte superiore rispetto ai dock USB-C 3.2 Gen 2 tradizionali. L’utente può gestire senza problemi un display 8K a 60Hz o in alternativa due monitor 4K con refresh a 144 Hz; non manca neanche qui il PD 3.1 con USB e una potenza di 100 watt a disposizione dei nostri dispositivi da ricaricare.

Altre novità Lenovo: partnership con Intel e non solo

Come partner attivo di Intel, Lenovo sta sperimentando anche il Lenovo AI Agent Pilot Program, un progetto alimentato da Intel AI Assistant Builder che consiste in un toolkit software modulare progettato per aiutare le organizzazioni a costruire e distribuire soluzioni AI generative protette e on-device. Questo progetto pilota riflette la più ampia soluzione AI PC Fast Start di Lenovo, un’offerta orientata ai servizi che aiuta le organizzazioni a sbloccare più rapidamente il valore reale degli AI PC, con onboarding personalizzato, toolkit curati e supporto esperto per la preparazione della piattaforma.

In chiusura segnaliamo l’aggiornamento del PC AI ThinkCentre neo Ultra Gen 2, migliorato con l’upgrade a NVIDIA RTX 5060 Ti e capace di gestire fino a 7 display in ottica produttività. Anche il nuovo Lenovo Magic Bay HUD sarà presto disponibile come accessorio o come parte di un bundle con modelli selezionati ThinkBook 16p Gen 6. Si tratta di un heads-up display (HUD) che si collega magneticamente tramite Pogo Pin e offre agli utenti un modo pratico e senza schermo per estendere il proprio spazio di lavoro per un multitasking intelligente grazie all’integrazione di Lenovo AI Now.

