In occasione del Lenovo Innovation World 2025, nonché nella cornice di IFA 2025, Lenovo ha annunciato diverse novità per il mercato consumer con un particolare focus sul gaming, non solo per quanto concerne il mondo hardware ma anche se guardiamo all’ecosistema software.

Tra le novità troviamo i dispositivi Legion e LOQ alimentati da piattaforme AMD, monitor e software, incluso il nuovo Lenovo Legion Go (8,8″, 2), il Legion Pro 7 equipaggiato con CPU Ryzen 9000 HX. A completare la nuova flotta da gaming, un trio di monitor Legion Pro OLED pensati per i gamer più esigenti, oltre a un aggiornamento software gratuito per gli occhiali Legion Glasses Gen 2, annunciati per la prima volta al CES di gennaio.

Ma non è tutto. C’è posto anche per i nuovi Yoga Tab e Idea Tab Plus realizzati per chi è sempre in movimento, senza rinunciare a estetica e prestazioni. L’entusiasmo in casa Lenovo è molto alto, così come testimoniamo le parole di Jun Ouyang, Vicepresidente Senior e Direttore Generale del segmento Consumer del gruppo Intelligent Devices di Lenovo:

Con il lancio dei nostri nuovi dispositivi da gaming e software, Lenovo dimostra ancora una volta il proprio impegno nel portare sul mercato tecnologie premium in collaborazione con i migliori partner del settore. L’integrazione dei chip AMD più recenti e potenti nel Lenovo Legion Go (8,8″, 2) e nel Lenovo Legion Pro 7 (16″, 10) offre ai clienti la possibilità di scegliere il dispositivo perfetto per le proprie esigenze, con la sicurezza che deriva dalla scelta di un prodotto Lenovo.

Arriva il Legion Go (8,8″, 2) con controller TrueStrike

Annunciato come prototipo al CES 2025, il Legion Go (8,8″, 2) sta arrivando praticamente sul mercato globale. Basato su Windows 11, il dispositivo di Lenovo mantiene inalterato il DNA del modello originale integrando però diversi miglioramenti suggeriti anche dagli utenti e dai fan di Legion, il tutto a detta del produttore per una maggiore versatilità d’uso.

Il Legion Go (8,8″, 2) è dotato di un display OLED WUXGA da 8,8″ con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) da 144 hertz; parliamo di un pannello che non guarda solo alla reattività ma anche alla qualità vista la certificazione HDR TrueBlack 1000 e la gamma cromatica che garantisce la tecnologia OLED. A “spingere” il tutto troviamo un processore AMD Ryzen Z2 Extreme, fino a 32 GB RAM 8000 MHz e un reparto storage ad alte prestazioni con SSD PCI-E 4.0 da 2 TB; non manca uno slot microSD (max 2 TB), mentre merita una menzione la batteria aggiornata da 74Whr, ovvero il 50% in più rispetto alla prima variante.

Ovviamente non c’è solo la potenza bruta, ma anche l’ergonomia e l’esperienza d’uso. A bordo infatti troviamo i controller Legion TrueStrike rimovibili, completamente ridisegnati con linee più ergonomiche, una sensazione al tatto più fluida e una disposizione dei pulsanti più intelligente; allo stesso tempo, questa peculiarità consente di abilitare la modalità console, tablet e portatile.

Per un controllo ancora più preciso sono presenti tre pulsanti programmabili dall’utente — personalizzabili tramite Legion Space — mentre i joystick con tecnologia Hall effect garantiscono un controllo accurato e privo di drift, in tandem con il D-pad pivotante per ulteriore flessibilità d’uso nei giochi. Tra le altre caratteristiche da segnalare troviamo poi un robusto cavalletto per giocare con i controller staccati, una porta USB4 sia nella parte superiore che inferiore del dispositivo e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione per l’accesso rapido con riconoscimento biometrico.

I nuovi monitor gaming Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 e 27Q-10

Tra le tante novità di Lenovo, c’è posto anche per una nuova linea di monitor da gaming ad alte prestazioni, ottimizzata per garantire prestazione abbinata a un’elevata resa cromatica. I display Lenovo di ultima generazione sono accomunati infatti da una copertura colore 99% sRGB e DCI-P3, una precisione cromatica Delta E<2, Dolby Vision, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro e supporto VESA Adaptive Sync, il top se vogliamo che può chiedere un gamer.

Partiamo con Legion Pro 32UD-10 e il suo fratello minore Legion Pro 27UD-10, equipaggiati con pannelli OLED PureSight UHD, rispettivamente da 31,5″ o 26,5″; la frequenza di aggiornamento per entrambi arriva a 240 hertz con un tempo di risposta a 0,03 ms, l’ideale insomma anche per il gaming ad alto refresh-rate. Molto curata anche la connettività, semplice grazie alla soluzione USB-C con un solo cavo, in aggiunta alle classiche opzioni HDMI 2.1, DP 1.4, senza dimenticare l’hub USB e un piedistallo ergonomico per tutte le esigenze.

Questo trittico di monitor si chiude con Legion Pro 27Q-10, sempre basato su tecnologia OLED PureSight QHD da 26,5″, ma con frequenza di aggiornamento fino a 280 hertz e tempo di risposta tipico degli OLED last-gen, ovvero 0,03 ms; completa la dotazione un pannello I/O con porte HDMI 2.1, DP 1.4 e USB.

Nuova modalità 3D per i Legion Glasses Gen 2

Molto apprezzati da pubblico e addetti ai lavori, i Lenovo Legion Glasses Gen 2 offrono agli utenti un display “indossabile” sottile, leggero e luminoso per godere in privato dei propri giochi e contenuti multimediali preferiti. Tutti i possessori dei Legion Glasses Gen 2 potranno a breve sperimentare una nuova e interessante funzionalità, ovvero una modalità 3D da mettere in funzione sui giochi compatibili disponibili e in arrivo; tramite Legion Space su tutti i laptop Lenovo Legion di decima generazione basati su Windows 11, nonché e sul Legion Go (8,8″, 2), la funzionalità 3D Mode sarà lanciata con il supporto per oltre 20 giochi, con ulteriori titoli che verranno aggiunti nel corso delle prossime settimane/mesi.

Il fiammante notebook Lenovo Legion Pro 7 e il PC desktop da gaming Lenovo LOQ Tower 26ADR10

Tra le novità annunciate, Lenovo Legion Pro 7 viene aggiornato con la serie di processori AMD Ryzen 9 9000 HX, ovvero il top attualmente disponibile sul mercato per i notebook ad alte prestazioni. Equipaggiato con Windows 11, il Legion Pro 7 può essere configurato fino al modello AMD Ryzen 9955HX3D e con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080.

Grazie alla sistema di raffreddamento Legion Coldfront: Vapor con camera iper-integrata, il sistema può gestire un TDP fino a 275 watt, mentre se parliamo di memoria, a bordo sono supportati 32 GB DDR5 5.600 MT/s e un SSD M.2 con interfaccia PCI-E 5.0 da 2 TB. Non solo potenza elaborativa per Lenovo Legion Pro 7, molto competitivo anche sul versante display grazie a un pannello OLED PureSight da 16″ con risoluzione WQXGA, frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 0,08 ms.

Passando ai desktop, Lenovo LOQ è il primo tower da 26 litri dell’azienda alimentato dai processori AMD Ryzen serie 8000 e dalle GPU NVIDIA serie GeForce RTX 50, l’ideale non solo per giocare e studiare, ma anche per lavorare e sfruttare tutte le più recenti funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Si tratta di un sistema Windows 11, dotato di illuminazione ARGB personalizzabile con pannello laterale trasparente; riguardo il resto della configurazione (personalizzabile), segnaliamo il supporto fino a 64 GB di RAM DDR5 e 4 TB di storage via SSD PCI-E Gen 4.0. Da segnalare in coda che, Lenovo LOQ Tower 26ADR10, così come quasi tutti i dispositivi da gaming Lenovo Legion, include tre mesi gratuiti di Game Pass.

The Lenovo Yoga Tab with Yoga Pen

Lenovo Yoga Tab e Idea Tab Plus: belli e versatili

Ideato e ottimizzato per i creativi che amano lavorare in mobilità, Yoga Tab cerca di portare l’esperienza utente in fatto di creatività, produttività e mobilità a un livello superiore, il tutto grazie all’integrazione di soluzioni ibride AI integrate nativamente. Il nuovo tablet Lenovo è dotato di uno schermo PureSight Pro da 11,1” con risoluzione 3.2K, luminosità massima di 800 nit e refresh rate fino a 144 hertz; a bordo sono previste funzionalità per i creativi come AI SuperRes, senza dimenticare il resto del reparto multimediale che prevede un sistema audio a 4 altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos.

Il cuore del dispositivo Lenovo è basato su piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 con NPU da 20 TOPS, per sfruttare al meglio gli applicativi AI come Lenovo Smart AI Input, Lenovo AI Live Transcript e Lenovo Smart Capture, senza omettere l’accesso a Google Gemini e Circle to Search with Google. Sempre rimanendo nel contesto “creativo”, segnaliamo anche che Yoga Tab può essere abbinato alla penna Lenovo Tab Pen Pro, una soluzione di fascia alta con 8192 livelli di pressione e feedback aptico. Compatto (458 grammi) e curato nel design, il nuovo arrivato presenta un telaio in metallo unibody e una nuova batteria al silicio-carbonio che permette un’autonomia di 12 ore in ambito streaming video (dati Lenovo).

Lenovo Idea Tab Plus e l’app Lenovo FlickLift

Lenovo ha presentato anche l’Idea Tab Plus, il tablet sottile e leggero ideale per i nativi digitali alla ricerca del compagno perfetto per imparare, giocare e restare connessi. L’Idea Tab Plus migliora l’efficienza grazie a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Lenovo AI Notes, che semplifica e perfeziona la scrittura, riassume i contenuti, e Google Gemini per funzionalità AI basate su cloud.

Abbinato alla Lenovo Tab Pen, Pen Plus o alla tastiera, il tablet porta l’apprendimento a nuovi livelli, rendendo l’interazione con applicazioni come Circle to Search di Google ancora più efficiente e fluida. Progettato per un apprendimento immersivo, è dotato di uno schermo da 12,1” con risoluzione 2.5K, copertura colore DCI-P3 al 96% e luminosità fino a 800 nit.

La piattaforma hardware questa volta punta su tecnologia Mediatek, per la precisione su un SoC Dimensity 6400 Octa-Core in abbinamento a una batteria da 10.200 mAh che garantisce fino a 13 ore di riproduzione video. Il peso è poco superiore a Yoga Tab (530 grammi) mentre lo spesso si attesta appena a 6,29 millimetri; segnaliamo in coda che Lenovo in questo caso propone tre colorazione: Luna Grey, Cloud Grey e Sand Rose.

Chiudiamo questa prima carrellata su Lenovo con FlickLift, un’app che consente agli utenti di manipolare rapidamente e senza interruzioni le immagini tra diverse applicazioni. FlickLift funziona in background e si attiva automaticamente quando rileva il passaggio del mouse su un’immagine all’interno di molte app basate su Windows 11. L’app permette di migliorare automaticamente la nitidezza dell’immagine, accentuare i volti, ingrandire o selezionare un soggetto per rimuovere lo sfondo e salvare la modifica negli appunti.

