Acer è tra i protagonisti di IFA 2025, una delle più importanti fiere nel settore dell’elettronica di consumo che si svolge a Berlino e quest’anno aprirà ufficialmente i battenti il 5 settembre 2025.

Come antipasto alla manifestazione fieristica, l’azienda taiwanese ha annunciato una marea di novità dedicate all’utenza business, al mondo dei videogiocatori ma anche e sopratutto all’utenza consumer più generalista: in questo articolo ci andremo ad occupare delle novità dedicate proprio all’ultimo gruppo di utenti; vedremo nuovi notebook, Chromebook, tablet e periferiche come monitor e router.

La famiglia Swift si allarga: arriva Acer Swift Air 16

La prima novità di cui vi parliamo, nonché probabilmente la più interessante/appetibile, è rappresentata dal notebook Acer Swift Air 16, l’ultimo arrivato della famiglia Swift che punta ad offrire performance di tutto rispetto, anche in ottica intelligenza artificiale, all’interno di un telaio che pesa meno di un chilogrammo (solo in una specifica versione).

Disponibile con display AMOLED a 120 Hz o con display IPS a 60 Hz, in entrambi i casi da 16 pollici e con fattore di forma in 16:10, questo notebook ruota attorno all’ultima generazione di processori Ryzen AI serie 300 di AMD con grafica integrata (la soluzione più performante integra il Ryzen 7 AI 350 con GPU Radeon 860M), integra fino a 32 GB di memoria RAM (LPDDR5) e fino a 1 TB di spazio di archiviazione (tramite SSD M.2 PCIe Gen4).

Questo notebook è progettato per coloro che viaggiano spesso ma non vogliono rinunciare alle prestazioni: le CPU disponibili coniugano infatti performance tali da consentire l’esecuzione in locale delle applicazioni IA a una buona efficienza energetica. A tal proposito, grazie alla batteria da 50 Wh è possibile raggiungere le 13 ore di autonomia.

Acer Swift Air 16 offre il sistema operativo Winodws 11 e risulta molto completo anche sotto altri punti di vista: integra una fotocamera IR Full HD con otturatore per la privacy e compatibilità con Windows Hello (per lo sblocco facciale), integra due altoparlanti (audio stereo) e due microfoni, gode di un parco connettività abbastanza versatile, sia lato wireless (con Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.4) che lato porte (con due porte USB-C “complete”, una USB-A con USB 3.2, una HDMI 1.4 e un jack audio combo).

Specifiche tecniche di Acer Swift Air 16

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo notebook Acer Swift Air 16.

Codice modello: SFA16-61M

Dimensioni: 358,9 x 239,7 x 16,5 mm (versione AMOLED) o 15,9 mm (versione IPS)

x x (versione AMOLED) o (versione IPS) Peso: 1,1 kg (versione AMOLED) o 0,99 kg (versione IPS)

(versione AMOLED) o (versione IPS) Materiali: magnesio e alluminio

e Finiture: argento chiaro , blu fresco , grigio acciaio e bianco

, , e Display: AMOLED o IPS da 16 pollici (in 16:10) Risoluzione: 2.880 x 1800 pixel (AMOLED) o 1.920 x 1.200 pixel (IPS) Refresh rate: 120 Hz (AMOLED) o 60 Hz (IPS) Luminosità: 400 nit (AMOLED)

o da (in 16:10) Piattaforma: AMD Ryzen AI serie 300 con GPU integrata Ryzen AI 5 330 con GPU Radeon 820M Ryzen AI 5 340 con GPU Radeon 840M Ryzen AI 7 350 con GPU Radeon 820M

con GPU integrata Memoria RAM: LPDDR5 (fino a 32 GB)

(fino a 32 GB) Spazio di archiviazione: SSD M.2 PCIe Gen4 (fino a 1 TB)

(fino a 1 TB) Audio: doppio speaker (audio stereo), doppio microfon o

(audio stereo), Webcam: Full HD (2 MP con IR e otturatore per la privacy)

(2 MP con IR e otturatore per la privacy) Connettività: Wi-Fi 6e + Bluetooth 5.4

+ Porte: USB-C (x2), USB-A (USB 3.2), HDMI 1.4 , jack audio combo

(x2), (USB 3.2), , Batteria: Li-Ion da 50 Wh (fino a 13 ore di autonomia)

da (fino a 13 ore di autonomia) Sistema operativo: Windows 11

Immagini di Acer Swift Air 16

Nuovi Chromebook e Chromebox targati Acer

Acer ha presentato anche alcuni computer dotati di Chrome OS: abbiamo un Chromebook e due Chromebox. Tutti e tre i dispositivi sono pensati sia per l’utenza consumer che per l’utenza business.

A tal proposito, per aiutare le aziende a gestire i dispositivi su larga scala, le edizioni Enterprise dei tre dispositivi integrano il Chrome Enterprise Upgrade che sblocca le funzionalità aziendali di Chrome OS, anche in ottica sicurezza.

Acer Chromebook Plus Spin 514

Partiamo da Acer Chromebook Plus Spin 514, il primo Chromebook dell’azienda taiwanese a essere spinto dal SoC Kompanio Ultra (con NPU integrata) di MediaTek, nonché un dispositivo che punta al segmento Premium dei Chromebook, come spiegato da James Lin, direttore generale della divisione Notebook presso Acer:

Siamo entusiasti di presentare il nostro primo Chromebook con il processore MediaTek Kompanio Ultra, sbloccando un nuovo livello di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che semplificano il multitasking, la creazione di contenuti e la produttività su un Chromebook Acer. Con le sue potenti prestazioni, gli strumenti di intelligenza artificiale e la struttura robusta e premium, Acer Chromebook Plus Spin 514 consentirà a creators, professionisti aziendali e insegnanti di creare, lavorare ed essere produttivi da qualsiasi luogo.

Le potenzialità della piattaforma, dotata di una NPU fino a 50 TOPS e affiancata da una GPU abbastanza potente per il segmento “mobile”, fa sì che gli utenti possano sfruttare appieno tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale targata Google (grazie anche a 12 mesi gratuiti del piano Google AI Pro), svolgere tutte le operazioni necessarie e ottenere comunque un’autonomia fino a 17 ore.

Dotato di un design resistente (conforme allo standard MIL-STD 810H) con scocca esterna in alluminio e protezione del pannello in vetro (Gorilla Glass di Corning), questo Chromebook è in grado di resistere a cadute da oltre un metro di altezza. Il dispositivo è inoltre un convertibile, con cerniera certificata per 25.000 cicli di apertura/chiusura.

Il display è un IPS da 14 pollici con supporto al tocco e alla penna, circondato da cornici molto ridotte per migliorare sul fronte dell’immersività, che può essere scelto in due differenti opzioni: una con risoluzione più elevata (2.800 x 1.800 pixel) ma con refresh rate a 60 Hz e una con risoluzione meno elevata (1.920 x 1.200 pixel) ma con refresh rate a 120 Hz.

Questo Chromebook offre un comparto connettività super completo, una buona dotazione di porte e strizza l’occhio al segmento “premium” grazie anche alla tastiera retroilluminata (opzionale) e al touchpad OceanGlass, realizzato in plastica (recuperata dagli oceani) ma progettato per donare comfort e resistenza nel tempo.

Specifiche tecniche - Acer Chromebook Plus Spin 514: Codice modello: CP514-5HN (versione consumer) o CPE594-2N (versione Enterprise)

(versione consumer) o (versione Enterprise) Dimensioni: 313 x 232 x 15,5 mm

x x Peso: 1,36 kg

Display: IPS da 14 pollici (in 16:10) con supporto al tocco e allo stilo (USI 2.0) Risoluzione: 2.880 x 1800 pixel (opzione 1) o 1.920 x 1.200 pixel (opzione 2) Refresh rate: 60 Hz (opzione 1) o 120 Hz (opzione 2) Luminosità: 340 nit (opzione 1) o 300 nit (opzione 2)

da (in 16:10) con supporto al tocco e allo stilo (USI 2.0) Piattaforma: MediaTek Kompanio Ultra 910 NPU con un massimo di 50 TOPS GPU ARM Immortalis-G925 MC11

Memoria RAM: fino a 16 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: fino a 256 GB (UFS 4.0)

(UFS 4.0) Audio: doppio speaker (audio stereo con DTS Audio), doppio microfon o (con cancellazione del rumore tramite IA)

(audio stereo con DTS Audio), (con cancellazione del rumore tramite IA) Webcam: 5 MP (opzione 1) o 1080p (opzione 2)

(opzione 1) o (opzione 2) Connettività: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

+ Porte: 2x USB-C (Gen 2 fino a 10 Gbps, DisplayPort, PD) 2x USB-A (tipo USB 3.2) 1x jack audio combo

Sicurezza: TPM (chip H1), lettore delle impronte digitali , Kensington Lock

(chip H1), , Batteria: Li-Ion da 70 Wh Fino a 17 ore di autonomia in navigazione Web Ricarica tramite USB-C (standard PD) fino a 100 W

da Sistema operativo: Chrome OS

C’è spazio anche per due Chromebox

Oltre al Chromebook, come anticipato, c’è spazio anche per due Chromebox, ovvero i mini PC dotati del sistema operativo del colosso di Mountain View.

Acer Chromebox CXI6 è compatto e supporta il montaggio VESA. Questo mini PC ruota attorno a CPU Intel (fino alla Intel Core 7 150U) con grafica integrata, fino a 16 GB di memoria RAM (DDR4) e fino a 256 GB di SSD (PCIe M.2).

Esso risulta abbastanza completo sia sul fronte della connettività (Wi-Fi 6E, porta LAN da 2,5 Gbps, Bluetooth 5.3) che sul fronte delle porte (abbiamo tre USB-A di tipo USB 3.2 Gen 1, una USB-A di tipo USB 3.2 Gen 2, un lettore di schede SD, due porte HDMI 2.1, una porta DisplayPort e un jack audio combo).

Acer Chromebox Mini CXM2 è ancora più compatto e ruota attorno a CPU meno performanti ma sempre di Intel (fino alla Intel Core 3 N350) e con grafica integrata. Anche in questo caso troviamo fino a 16 GB di memoria RAM (stavolta LPDDR5X) ma “solo” 128 GB di spazio di archiviazione (su memoria flash eMMC).

Lui risulta un po’ meno generoso dal punto di vista di connettività (Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 e LAN Gigabit) ma risulta addirittura più completo dal punto di vista delle porte (tre porte USB-A di tipo USB 3.2 Gen 1, due porte USB-A di tipo USB 3.2 Gen 2, due porte HDMI 2.1, una porta USB-C di tipo USB 3.2 Gen 2, jack audio combo).

Nuovi tablet, monitor e router Wi-Fi 7 targati Acer

Abbandoniamo, almeno in un certo senso, il mondo dei computer per spostarci a qualcosa di affine: Acer ha infatti presentato alcune novità pensate per migliorare la vita digitale moderna degli utenti. Tra le novità rientrano quattro tablet Android (tutti i modelli debuttano con a bordo Android 15), tre monitor (tra portatili e non) e un router con Wi-Fi 7.

Tablet Acer Iconia X12

Acer Iconia X12 (modello X12-21M) ruota attorno al SoC Helio G99 di MediaTek, affiancato da 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD), e gode di un’autonomia fino a 16 ore.

Dal punto di vista multimediale, offre un display AMOLED da 12,6 pollici (in 16:10) con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, luminosità di picco a 400 nit e refresh rate a 60 Hz; il display supporta la penna e la tastiera (accessori venduti separatamente, alla stregua di un supporto magnetico per l’utilizzo “a mani libere”).

Il tablet integra una fotocamera frontale da 5 megapixel, una fotocamera posteriore da 13 megapixel (è presente anche un flash LED) e quattro altoparlanti (audio stereo). Dal punto di vista della connettività, troviamo Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS e una porta USB-C.

Tablet Acer Iconia X14

Acer Iconia X14 (codice modello X14-M1N) integra un pannello OLED da 14 pollici con risoluzione Full HD (in 16:10) e ruota attorno a un SoC molto particolare, ovvero l’Allwinner A733 dotato di una NPU integrata, affiancato da massimo 8 GB di RAM (LPDDR5) e 256 GB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 3.1).

Si tratta di un dispositivo che integra funzionalità di intelligenza artificiale quali AI Smart Sensing (controllo basato su gesti e suggerimenti sulla postura), AI Super Resolution (migliora la qualità video) e Smile Camera (scatta istantaneamente una foto quando viene rilevato un sorriso).

A tal proposito, il tablet integra una fotocamera frontale da 5 megapixel e una fotocamera posteriore (con flash) da 8 megapixel. Dal punto di vista della connettività, qua troviamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C, utile per lo scambio dati e per la ricarica della batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia.

Tablet Acer Iconia A16 e Iconia A14

Oltre ai due modelli della gamma Iconia X, Acer ha annunciato anche due nuovi tablet per la gamma Iconia A, pensata per offrire equilibrio tra prestazioni, qualità visive, autonomia e funzionalità (anche in ottica IA).

I due tablet ruotano attorno allo stesso SoC dell’Iconia X14, ovvero l’Allwinner A733 con NPU integrata, affiancato anche in questo caso da massimo 8 GB di RAM (LPDDR5) e 256 GB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 3.1), e supportano le stesse funzioni di IA citate poco sopra.

Iconia A14 (A14-M1N) integra un display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD (in 16:10). Iconia A16 (A16-M1N) è praticamente identico in tutto e per tutto al fratello minore, configurandosi come una sorta di “zoom”: esso integra un display IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD (in 16:10). In entrambi i casi, l’azienda parla di 10 ore di autonomia.

Dal punto di vista delle fotocamere, troviamo un sensore frontale da 5 megapixel e un sensore posteriore da 8 megapixel. Su entrambi i tablet è integrato un cavalletto, direttamente nella zona posteriore, che consente l’utilizzo “inclinato” quando lo poggiamo su una superficie orizzontale.

Chiude il pacchetto il comparto connettività: abbiamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C. Questi due modelli, alla pari degli altri tablet della serie Iconia X, supportano Acer Screen Casting, funzione che trasforma i tablet in schermi wireless per laptop, il tutto sfruttando il Wi-Fi.

C’è spazio per due monitor Acer a marchio amadana

Abbandoniamo i tablet per spostarci ai monitor. Le prime due novità di giornata portano il marchio amadana, brand minimalista e senza tempo che rispetta la filosofia del design giapponese, rappresentando il giusto equilibrio tra stile e qualità visiva.

Il primo modello, amadana 16APM1QJ, è un monitor portatile super sottile e leggero (appena 0,65 kg) con display IPS da 15,6 pollici che include un supporto per l’inclinazione fino a 90°. Dal punto di vista della connettività integra un ingresso mini-HDMI e un ingresso USB-C.

Il secondo modello, amadana 27ART0P1, è invece un monitor “completo” da 27 pollici con pannello IPS che supporta la frequenza di aggiornamento a 144 Hz e il Dynamic Refresh Rate a 120 Hz o a 60 Hz. Dal punto di vista della connettività, integra ingressi HDMI e VGA. Gode di una struttura abbastanza sottile e include un piccolo dock per gli accessori, fondamentale vista la vocazione “versatile” per venire incontro alle esigenze di qualsiasi postazione da lavoro, anche domestica.

Monitor Acer CE270U Z con pannello OLED

L’ultimo monitor porta il marchio principale dell’azienda ed è indubbiamente di fascia più alta rispetto a quello appena discusso: si chiama Acer CE270U Z ed è un monitor OLED da 26,5 pollici con risoluzione 2.560 x 1.440 pixel (tradizionale 16:9) e con frequenza di aggiornamento a 280 Hz.

Questo monitor è pensato per i creatori di conetenuti, per gli appassionati di cinema ma soprattutto per i videogiocatori che potranno godere di immagini fluidissime, grazie anche al supporto della tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e a un tempo di risposta GtG pari a 0,03 ms, a una luminosità di picco a 1.000 nit (in modalità HDR) e al contrasto praticamente infinito garantito dal pannello OLED.

Il monitor, che può essere inclinato (grazie al suo supporto) su un’ampia gamma di possibilità (fino a 25°), include potenti altoparlanti da 3 W, risultando già da sé una situazione abbastanza completa da attaccare al proprio computer per lavorare, svagarsi o godere di contenuti multimediali.

Router Acer Connect T36 con Wi-Fi 7

L’ultima novità di questa rassegna è il router Acer Connect T36 con sistema Wi-Fi 7 Dual-Bend Mesh, progettato per fornire una connessione a Internet affidabile e ad alte prestazioni in tutti gli ambienti di casa o di lavoro.

Alimentato da un processore quad-core (basato su core di ARM), il router supporta il Wi-Fi 7 ed è in grado di raggiungere velocità fino a 3.600 Mbps, abilitando attività come lo streaming in 4K senza interruzioni, il gaming a bassa latenza, le attività generaliste e tutte le operazioni legate alla smart home. Dal punto di vista delle porte, questo router include tre connettori RJ45 (uno WAN e due LAN).

Grazie alla tecnologia mesh, può essere ovviamente utilizzato creando un sistema con più router che “collaborano” all’unisono: esso può far parte di un sistema modulare su più nodi che possono anche essere aggiunti in un secondo momento (l’azienda ha previsto infatti pacchetti da uno, da due o da tre Connect T36).

Disponibilità e prezzi delle novità di Acer a IFA 2025

Siamo giunti alla fine e non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi di tutte le novità appena discusse che Acer ha presentato come antipasto a IFA 2025 (fiera che si svolgerà a Berlino dal 5 settembre al 9 settembre 2025).