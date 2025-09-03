Come ogni anno, Acer è tra i protagonisti di IFA 2025, la fiera che si volge ogni a Berlino e che vede tutti i maggiori produttori del settore impegnati a mostrare e annunciare le novità che vedremo nei prossimi mesi e nel corso del 2026. Il colosso dei PC sembra avere in serbo interessanti “new-entry”, non solo sul versante dei notebook da gaming ma anche per PC desktop, periferiche e componenti.

Allo stand Acer si potranno apprezzare gli ultimi notebook top di gamma come il Predator Helios 18P AI, ma anche i sistemi desktop Predator Orion 7000 e Predator Orion 5000, la tastiera gaming Predator Aethon 550 TKL e il monitor Predator X27U F8. C’è posto anche per la fascia mainstream, con i nuovi prodotti della serie Nitro, sempre più ricercati per via del loro ottimo rapporto qualità / prezzo. Ma cerchiamo di vedere tutto nel dettaglio.

Predator Helios 18P AI: una nuova era di potenza ibrida

Partiamo subito con uno dei protagonisti dello stand Acer, ovvero il notebook ad alte prestazioni Predator Helios 18P AI, progettato per i professionisti che richiedono prestazioni di elaborazione elevate in mobilità, spaziando senza problemi dal gaming alla produttività, senza omettere ovviamente l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, ormai sempre più radicata e ricercata da chi lavora, ma anche dai gamer e dai content creator.

Il nuovo arrivato in casa Acer è spinto da un processore Intel Core Ultra 9 285HX con Intel vPro, supporta fino a 192 GB di memoria EEC, abbinando la migliore GPU attualmente in commercio, ovvero una NVIDIA GeForce RTX 5090 con supporto a tutte le tecnologie più recenti (incluso il DLSS 4). A completare la dotazione hardware troviamo un comparto storage con SSD PCIe Gen 5 fino a 6 TB, Thunderbolt 5 Type-C, scheda di rete Killer Ethernet E5000B e Wi-Fi 7.

Lato display infine, Acer non vuole compromessi e opta per un pannello Mini LED da 18″ (16:10) con risoluzione 4K WQUXGA (3840 x 2400 pixel), luminosità 1.000 nit (HDR) e una copertura DCI-P3 del 100%. Il Predator Helios 18P AI non guarda solo alla potenza e al design curato; a bordo troviamo tutti gli accorgimenti riservati ai top di gamma, in particolare un sistema di dissipazione avanzato con ventole a pale metalliche AeroBlade abbinato a pasta termica in metallo liquido e una serie di heatpipe in rame per estrarre il calore in modo più efficiente.

Predator Orion 7000 e Orion 5000: i desktop per i gamer più esigenti

Predator Orion 7000 è il meglio che possiamo trovare nel catalogo di PC desktop a marchio Acer; progettato per gamer, creatori di contenuti e professionisti che richiedono una potenza senza compromessi, punta come Helios P18 AI su una piattaforma Intel con Core Ultra 9 285K e NVIDIA GeForce RTX 5090, l’ideale per sfruttare al meglio le potenzialità in gaming della GPU ma anche i microservizi NVIDIA NIM, modelli di intelligenza artificiale avanzati che consentono ad appassionati e sviluppatori di creare assistenti, agenti e flussi di lavoro AI.

Il nuovo tower Acer è dotato di un dissipatore Predator CycloneX 360 con sistema a liquido per la CPU, inoltre supporta ben 128 GB di RAM DDR5 7200 MT/s (con RGB), SSD fino a 6TB (oltre a due HDD da 3,5″), senza dimenticare scheda di rete Killer Ethernet E3100G, Wi-Fi 7 e Thunderbolt 4.

Il fratello minore, Predator Orion 5000, rimane sulla stessa scia, optando però per un Intel Core Ultra 7 265F, GeForce RTX 5080 e una dotazione di memoria DDR5 simile a Orion 7000 (128 GB DDR5 7.2000 MT/s); la capacità dell’SSD scende a un massimo di 2 TB, mentre il resto delle specifiche rimane praticamente immutato.

Entrambi i desktop Predator Orion sono alloggiati in uno chassis da 45 litri in vetro temperato conforme alle norme EMI con illuminazione ARGB personalizzabile; a bordo è previsto anche Acer Intelligence Space, un hub smart di applicazioni pensate per l’AI che dovrebbe aiutare in ottica creatività e produttività.

Monitor Predator X27U F8 e tastiera Predator Aethon 550 TKL: il top per il gaming senza compromessi

Se siete alla ricerca del monitor da gaming più veloce, il nuovo Predator X27U F8 potrebbe essere il vostro prossimo display. Si tratta di un pannello OLED da 26,5 pollici con risoluzione WQHD (2560×1440) e un’incredibile frequenza di aggiornamento a 720 hertz. Grazie alla tecnologia Dynamic Frequency Resolution (DFR), il monitor può passare dalla risoluzione WQHD a 540 Hz a quella 1280×720 a 720 Hz, ottimizzando così le prestazioni per diversi scenari di gioco. Non è solo veloce, ma anche fedele grazie a una gamma cromatica DCI-P3 del 99% e certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black, senza omettere AMD FreeSync Premium Pro.

Chiudendo questa carrellata Acer Predator, vi vogliamo segnalare anche la tastiera Predator Aethon 550 TKL, periferica che secondo Acer rappresenta un passo avanti per qualsiasi postazione di gioco. Oltre a supportare tre modalità di connessione (WiF, Bluetooth e cablata), la proposta Acer mira non solo alle prestazioni ma anche a un’autonomia estesa: fino a 150 ore, stando ai dati del produttore.

Questa tastiera utilizza poi switch sostituibili a caldo (disponibili nelle opzioni blu e rosso) e tasti WASD intercambiabili con un feedback tattile e una personalizzazione che permette di adattarsi a diversi stili di gioco. Il layout TKL (senza tastierino numerico all’80%) consente di risparmiare spazio sulla scrivania senza compromettere la funzionalità, mentre l’illuminazione RGB per tasto offre un’illuminazione immersiva e personalizzabile a qualsiasi postazione di gioco ed è compatibile con Windows Dynamic Lighting per una personalizzazione fluida su tutti i dispositivi.

I nuovi notebook e PC desktop Acer Nitro: ideali per i casual gamer e non solo

Passando al brand Nitro, l’Acer Nitro V 16 è progettato per gamer e creator che cercano velocità, nitidezza e potenza in ambito multitasking. Può essere configurato con processori fino a Intel Core 9 270H e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, garantendo quindi sia un gameplay che sessioni di streaming fluidi e di qualità.

Grazie all’architettura NVIDIA Blackwell, questo notebook può sfruttare tutte le tecnologie e opzioni software ottimizzate per la serie GeForce RTX 5000; dal gaming con DLSS 4 e MFG, passando per NVIDIA Studio ei microservizi NVIDIA NIM. Riguardo il display, il pannello WQXGA (2560×1600) garantisce un refresh a 180 hertz e una copertura sRGB a 100%, un’opzione che permette di contenere i costi senza essere “scadente”. Stesso ragionamento per il sistema di dissipazione a doppia ventola, probabilmente inferiore alle varianti Predator, ma comunque curato ed efficiente.

Sulla stessa linea si colloca Acer Nitro V 16S, sempre con Intel Core 9 270H e NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, display identico WQXGA da 180 hertz e un design elegante e compatto (19,9 mm) che viene arricchito da una tastiera RGB a 4 zone. Al pari del fratello maggiore, ritroviamo anche connettività di ultima generazione: Intel Killer DoubleShot Pro, WiFi 7 e Thunderbolt 4.

Sempre per la serie Nitro, Acer annuncia il debutto dei PC desktop Nitro 70 e Nitro 50, sistemi che questa volta si affidano alla tecnologia AMD in abbinamento alle schede grafiche della serie GeForce RTX 50. L’Acer Nitro 70 è dotato di un processore AMD Ryzen 9 9950X3D e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, supporta fino a 128 GB di RAM RGB DDR5 6000 MT/s e 2 TB di storage SSD PCIe Gen 4; Acer Nitro 50 offre specifiche simili, con un processore AMD Ryzen 7 8700G, una GPU NVIDIA RTX 5080, fino a 128 GB di RAM RGB DDR5 5200 MT/s e fino a 2 TB di storage SSD PCIe M.2.

Entrambi i desktop sono dotati del sistema di raffreddamento brevettato Acer Nitro CycloneX 360, oltre a connettività WiFi 7, Acer Intelligence e illuminazione ARGB personalizzabile

Nuovi Monitor Acer Nitro: immagini immersive per ogni gamer

In abbinamento ai nuovi PC annunciati, Acer ha anche ampliato la sua gamma di monitor Nitro con quattro nuovi modelli ad alta risoluzione e alta frequenza di aggiornamento; nel dettaglio si tratta di Nitro XV275K V6, Nitro XV273U W1, Nitro XV270X e Nitro XZ403CKR.

Il Nitro XV275K V6 è dotato di un pannello 4K UHD (3840×2160) da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 180 Hz, Visual Response Boost Pro (VRB Pro) da 1 ms e tecnologia AMD FreeSync Premium; la luminosità di picco è dichiarata in 1.000 nit (HDR10), mentre la copertura DCI-P3 arriva al 97%, senza dimenticare doppia porta HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

Nitro XV273U W1 si affida a un pannello IPS WQHD (2560×1440) da 27 pollici con frequenza di aggiornamento overclockabile di 275 Hz, tempo di risposta di 1 ms (VRB Pro) e tecnologia AMD FreeSync Premium. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 500, raggiunge una luminosità massima di 500 nit e copre il 95% della gamma cromatica DCI-P3; a bordo sono presenti anche due altoparlanti stereo da 2 W integrati e una buona dotazione di porte.

Per i gamer e gli streamer che richiedono una risoluzione ultra-elevata, il Nitro XV270X potrebbe essere un nuovo riferimento grazie a una risoluzione 5K (5120x2880P). Offre un rapporto di contrasto di 2.000:1, un tempo di risposta VRB di 1 ms e una gamma cromatica DCI-P3 del 95% per immagini realistiche; al pari del Nitro XV273U W1 è equipaggiato anche con due altoparlanti stereo da 2 watt.

Chiudiamo con Nitro XZ403CKR, un generoso display da 39,7 pollici curvo (1000R) capace di una risoluzione 5K WUHD (5120x2160P), e dotato di Dynamic Frequency Resolution (DFR) per supportare il Full HD (WFHD) a 288 Hz. Il tempo di risposta VRB di 1 ms e GTG di 0,5 ms, insieme alla tecnologia AMD FreeSync Premium, garantiscono un gameplay fluido e senza ritardi, inoltre, il reprto multimediale è più curato a prevede degli altoparlanti più potenti da 5 watt.

Prezzo e disponibilità dei nuovi prodotti Acer annunciati a IFA 2025