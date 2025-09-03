A IFA 2025 Acer ha annunciato tantissimi prodotti, dalle soluzioni per i gamer più esigenti, passando per componenti, periferiche, notebook e PC desktop. Come da tradizione, non c’è spazio solo per il settore consumer, ma anche e soprattutto per l’ambito professionale, per intenderci dove ormai dominano le workstation ottimizzate per i carichi di lavoro AI.

Dopo aver visto le nuove proposte per il mondo gaming, in questa occasione parliamo del fiammante Acer TravelMate X14 AI Copilot+, una proposta che cerca di soddisfare i professionisti più esigenti, in aggiunta a tre nuovi proiettori ecocompatibili della serie Vero: Acer Vero XL2320p, Vero XL2521 e Vero SL2520n.

Per chi punta invece a gestire modelli AI particolarmente complessi e necessita di una macchina potente, Acer propone la mini workstation AI Veriton GN100, per intenderci uno dei tanto discussi sistemi basati sul superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell. L’importanza dell’Intelligenza Artificiale e la sua integrazione nei flussi di lavoro aziendali è al centro della nuova serie di prodotti Acer che, attraverso le parole di James Lin (General Manager, Notebooks, Acer Inc), afferma:

Poiché l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante nei moderni flussi di lavoro aziendali, le piccole e medie imprese necessitano di dispositivi che integrino strumenti intelligenti, sicurezza avanzata e mobilità. Il TravelMate X 14 AI è stato progettato proprio per questo, grazie ai più recenti processori Intel Core Ultra e all’esperienza PC Copilot+, offrendo ai professionisti una soluzione leggera ma resistente, pensata per accelerare la produttività e la collaborazione da qualsiasi luogo.

Acer TravelMate X4 14 AI: leggero, sicuro e pronto a soddisfare le PMI

Progettato per le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti in mobilità, il TravelMate X4 14 AI (TMX414-51) è un laptop aziendale che come detto vuole sfruttare al meglio gli applicativi accelerati con l’AI. A bordo troviamo un processore Intel Core Ultra 7 258V, fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e 1 TB di storage SSD PCI-E. Un hardware che si sposa alla perfezione con Windows 11 Pro, supportando le esperienze Copilot+ PC, tra cui Recall (anteprima), Click to Do, ricerca Windows migliorata, Cocreator in Microsoft Paint e Live Captions per traduzioni multilingue in tempo reale.

Realizzato per venire incontro ai lavoratori in mobilità, il notebook Acer presenta un design compatto ma al contempo robusto; è spesso 15,9 mm per un peso di 1,27 grammi e supporta gli standard di resistenza MIL-STD 810H in fatto di vibrazioni, umidità e temperature estreme.

Passando al display, il produttore opta per un pannello WUXGA 16:10 da 14 pollici con tecnologia OLED opzionale; la luminosità può arrivare a 500 nit e non manca la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (hardware) per un migliore comfort visivo. Rimanendo nel contesto, sono presenti ovviamente le tecnologie Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0, abbinate agli altoparlanti con tecnologia DTS:X Ultra Audio, per un esperienza audio senza compromessi.

In ottica sicurezza, questo laptop è conforme alla certificazione TCO4 e include funzionalità ad hoc per proteggere i dati e le informazioni visualizzate sullo schermo come Acer UserSensing 2.0; la connettività è di ultima generazione, infatti TravelMate X4 14 AI non si fa mancare Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, oltre a due porte Thunderbolt 4, una porta USB 3.2 Type-A, una porta USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 e una porta Gigabit Ethernet.

I nuovi Proiettori Acer Vero

I tre proiettori Acer Vero XL2320p, Vero XL2521 e Vero SL2520n sono dispositivi laser senza mercurio, progettati per un utilizzo sostenibile e a lungo termine. Con una durata fino a 30.000 ore e un consumo energetico inferiore del 40% rispetto ai modelli tradizionali a lampada, i nuovi modelli Acer contribuiscono a ridurre il costo totale di proprietà offrendo al contempo prestazioni affidabili.

Tutti i modelli condividono le stesse specifiche ad alte prestazioni, tra cui una risoluzione fino al Full HD e una luminosità di 4.000 ANSI lumen, proiettando immagini cristalline con una luminosità impeccabile. Supportano la proiezione a 360 gradi, la modalità verticale e la correzione avanzata della distorsione trapezoidale 2D e a 4 angoli, per adattarsi in modo flessibile a qualsiasi spazio o scenario.

La protezione dalla polvere IP6X e la capacità di funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 garantiscono prestazioni ottimali anche per i casi d’uso più impegnativi, mentre la gamma cromatica Rec.709 al 93% e il rapporto di contrasto di 50.000:1 offrono immagini immersive e di qualità.

L’esperienza visiva è migliorata grazie agli altoparlanti integrati da 15 W e alle modalità dedicate all’intrattenimento: la modalità calcio per la serie Vero XL2 e la modalità golf per il Vero SL2520n. Il modello SL2520n è dotato di slot Ethernet dedicati, mentre tutti e tre i modelli dispongono di una coppia di porte HDMI per configurazioni di visualizzazione flessibili. Degno di nota anche il Vero SL2520n, un proiettore a ottica corta capace di produrre un’immagine da 100 pollici da soli 1,1 metri.

Svelata la mini workstation AI Veriton GN100 con superchip NVIDIA GB10

Un altro annuncio rilevante tra quelli fatti da Acer a IFA 2025 riguarda la Veriton GN100 AI Mini Workstation, un computer compatto ma con tanta potenza elaborativa progettato per eseguire localmente modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni, riducendo al minimo la dipendenza dai servizi cloud e contribuendo a ridurre i costi associati.

Il dispositivo è basato sul superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, capace di offrire prestazioni AI sino a 1 PFLOPS (FP4), combinando core CUDA di nuova generazione, Tensor Core di quinta generazione e 20 core CPU basati su ARM; ma non è tutto, la configurazione prevede 128 GB di memoria di sistema unificata e 4 TB di storage SSD NVMe M.2, il tutto in un formato mini-PC. Un cenno anche alla connettività, ambito dove non mancano Wi-Fi 7, quattro porte USB 3.2 Type-C, una porta HDMI, un jack Ethernet.

Acer Veriton GN100 include poi lo stack software NVIDIA AI, offrendo una soluzione completa per gli utilizzatori di qualsiasi settore. Sviluppatori, ricercatori, data scientist e studenti possono sfruttare framework e strumenti comuni come PyTorch, Jupyter e Ollama per prototipare, perfezionare, testare e distribuire modelli linguistici di grandi dimensioni in locale o scalare senza problemi su qualsiasi infrastruttura cloud o data center accelerata.

Chiudendo con un altro dato in ottica scalabilità, la presenza della scheda di rete NVIDIA ConnectX-7 permette di collegare due unità Acer Veriton GN100 per scalare e lavorare con modelli di intelligenza artificiale fino a 405 miliardi di parametri.

Prezzi e disponibilità