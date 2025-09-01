Dopo diversi prodotti destinati all’ecosistema della casa intelligente, Xiaomi ha finalmente svelato in Cina il suo primo hub ufficiale a grande schermo, pensato per diventare il centro nevralgico di gestione dei dispositivi connessi: si chiama Smart Central Control Screen Max e sarà presto disponibile in crowdfounding a un prezzo decisamente competitivo.

Smart Central Control Screen Max è il nuovo hub per la casa intelligente di Xiaomi

Lo Smart Central Control Screen Max si distingue innanzitutto per il display da 10.1 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200, progettato per rendere immediata e visivamente chiara la gestione della smart home. Il pannello può essere montato a parete e supporta tre modalità di interazione: oltre al classico touchscreen, gli utenti hanno a disposizione una manopola laterale in vetro opaco che consente regolazioni precise di luminosità, temperatura del colore e impostazioni climatiche, mentre l’assistente vocale Xiao AI integra il supporto ai comandi vocali grazie al sistema di altoparlanti e microfoni.

Non manca una fotocamera da 5 MP con otturatore fisico, utile per le videochiamate ma soprattutto per garantire la privacy, affiancata da un sensore a ultrasuoni in grado di rilevare la presenza e attivare lo schermo automaticamente quando un utente si avvicina.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo è alimentato da un processore AI quad core A53, supportato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, una configurazione più che sufficiente per gestire le funzioni richieste da un hub domestico. La connettività è completa e comprende Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.3 e porta Ethernet cablata.

Lo Smart Central Control Screen Max è compatibile con le wall box standard di tipo 86 e utilizza un cablaggio ignifugo, supportando lampadine a incandescenza fino a 2.100 W (da 1 a 700 W per canale) e lampadine LED o a risparmio energetico fino a 390 W (da 1 a 130 W per canale). L’integrazione con Mi Mesh 2.0 garantisce tempi di risposta più rapidi, fino al 50% in meno rispetto al passato, oltre a una configurazione più semplice; grazie alla modalità hub locale, il sistema è in grado di controllare i dispositivi anche senza connessione internet.

Oltre al controllo della smart home, il nuovo hub si propone come un vero e proprio assistente domestico funzionale, è infatti in grado di gestire videochiamate e chiamate vocali su WeChat, supporta la funzione di interfono domestico e può fornire risposte tramite intelligenza artificiale a domande e richieste quotidiane.

Lo Xiaomi Smart Central Control Screen Max sarà disponibile sulla piattaforma di crowdfounding dell’azienda al prezzo di 1.999 yuan, pari a circa 240 euro, mentre il prezzo di listino consigliato salirà a 2.499 yuan, equivalenti a circa 300 euro. La campagna di crowdfounding è in programma dall’8 al 15 settembre e il prodotto verrà commercializzato in una finitura neutra, scelta da Xiaomi per adattarsi facilmente a diversi stili di arredamento domestico.

Con questo prodotto l’azienda cinese amplia ulteriormente il proprio ecosistema puntando su un hub centralizzato, potente e versatile, capace non solo di gestire tutti i dispositivi della casa intelligente ma anche di fungere da strumento di comunicazione e da assistente quotidiano; il prezzo iniziale lo rende particolarmente interessante, mentre quello finale resta comunque competitivo rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.