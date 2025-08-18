Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema di prodotti per la smart home e questa volta porta in Europa un nuovo robot aspirapolvere pensato per chi cerca un dispositivo potente ma allo stesso tempo accessibile; stiamo parlando del Robot Vacuum H40, versione globale e aggiornata del MIJIA H40 lanciato in Cina lo scorso anno, che ora si propone agli utenti europei con una serie di novità interessanti.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Potenza raddoppiata e prezzo accessibile per il nuovo Xiaomi Robot Vacuum H40

Una delle differenze più evidenti rispetto al modello originale riguarda la potenza di aspirazione, si passa dai 6.000 Pa ai 10.000 Pa, un incremento significativo che permette al robot di affrontare senza difficoltà polvere fine, briciole e sporco più ostinato; Xiaomi ha mantenuto la spazzola anti-groviglio, utile per chi convive con animali domestici e vuole ridurre al minimo il fastidio dei peli che si bloccano nel rullo.

Gli utenti possono scegliere tra ben quattro modalità di pulizia, Silenzioso, Standard, Forte e Turbo, così da adattare le prestazioni al tipo di ambiente o al momento della giornata; oltre ad aspirare il nuovo H40 integra anche un serbatoio d’acqua da 210 ml, che consente di lavare i pavimenti contemporaneamente, garantendo una pulizia più completa in un unico passaggio.

Il robot è alimentato da una batteria da 5.200 mAh, che assicura fino a 180 minuti di autonomia con una sola carica. Al termine delle operazioni il dispositivo torna automaticamente alla stazione di ricarica e, dettaglio molto comodo, svuota da solo il contenitore della polvere in un serbatoio da 4 litri integrato nella base; in questo modo l’utente deve preoccuparsi di svuotarlo solo ogni tre mesi circa, riducendo al minimo la manutenzione.

La navigazione è affidata al sistema LDS (Laser Distance Sensor) che permette al robot H40 di mappare con precisione gli ambienti domestici ed evitare ostacoli; attraverso l’app Xiaomi Home gli utenti possono gestire in modo capillare la pulizia, creando routine personalizzate, programmando orari o delimitando aree specifiche da pulire o da escludere.

Il debutto europeo parte dalla Germania, dove il nuovo Xiaomi Robot Vacuum H40 è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale, al prezzo di 249,99 euro (con uno sconto lancio rispetto al listino di 299,99 euro); è plausibile che nelle prossime settimane il robot venga distribuito anche in altri mercati europei, Italia compresa, ampliando ulteriormente l’offerta di soluzioni smart home a marchio Xiaomi.