Xiaomi amplia ancora una volta il proprio ecosistema dedicato alla smart home con il lancio ufficiale in Cina del nuovo Smart Home Screen Max 27, un dispositivo che, a dispetto delle apparenze, non va confuso con un semplice monitor; si tratta infatti di un hub centrale per la gestione della casa intelligente, che all’occorrenza può trasformarsi in schermo per l’intrattenimento, strumento per il fitness e persino supporto per la produttività quotidiana.

Xiaomi Smart Home Screen Max 27 è il nuovo display al centro di tutto

Come suggerisce il nome, il cuore del dispositivo è un ampio display touch antiriflesso da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), montato su un supporto regolabile in altezza e girevole; la base integra inoltre cinque ruote nascoste, pensate per facilitare lo spostamento del dispositivo da una stanza all’altra, una caratteristica che sottolinea la volontà di Xiaomi di proporre uno strumento versatile, sempre pronto ad adattarsi alle esigenze dell’utente.

Le possibilità d’uso sono molteplici, dall’intrattenimento (con accesso a servizi come iQIYI, Tencent Video e Youku) alla musica e al karaoke, passando per il fitness grazie a un sistema di riconoscimento visivo basato sull’intelligenza artificiale, in grado di correggere i movimenti in tempo reale; non manca il supporto alla connessione di un microfono karaoke MIJIA, che trasforma lo schermo in un jukebox interattivo con testi sincronizzati.

Sotto la scocca troviamo un processore octa core, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, specifiche che lo rendono adeguato per gestire più applicazioni e scenari d’uso senza difficoltà; presente anche una fotocamera frontale da 5 MP, utile per videochiamate o sessioni fitness interattive.

Un altro punto forte è l’autonomia, la batteria da 9.700 mAh garantisce oltre 13 giorni in standby, riducendo la necessità di ricariche frequenti; sul fronte della connettività spiccano invece numerose opzioni cablate, con porte HDMI 1.4, USB-A e USB-C, che consentono di usare lo Xiaomi Smart Screen Max 27 come display esteso per PC, smartphone o console (inclusa la Nintendo Switch).

Ovviamente non manca l’integrazione con XiaoAI, l’assistente vocale di Xiaomi, che permette di gestire con la voce i dispositivi smart home collegati, mentre per l’aspetto estetico troviamo screensaver dinamici a tema animali domestici, un dettaglio curioso che strizza l’occhio agli utenti più attenti alla personalizzazione.

Lo Xiaomi Smart Screen Max 27 è disponibile per l’acquisto in Cina dalla giornata di ieri nella finitura bianca minimalista, al prezzo di 3.999 yuan (circa 480 euro), i primi acquirenti potranno inoltre beneficiare di offerte combinate con accessori MIJIA, come i microfoni karaoke.

Con questo dispositivo Xiaomi punta a unire in un solo prodotto hub domestico, display multimediale e strumento di produttività, un approccio che potrebbe rivelarsi vincente per chi desidera semplificare la gestione della casa intelligente senza rinunciare a intrattenimento e versatilità. Al momento resta da capire se il prodotto rimarrà un’esclusiva del mercato cinese o se arriverà anche in Europa nel prossimo futuro, viste le caratteristiche non è difficile immaginare che possa suscitare interesse anche al di fuori dei confini asiatici.