Xiaomi continua a espandere il suo ecosistema domestico intelligente. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di nuovi dispositivi come robot aspirapolvere e lavapavimenti e un ventilatore compatto smart; mentre questa volta parliamo del Mijia Health Wind 1.5 HP, un nome che sta a indicare il nuovo climatizzatore split pensato non solo per raffreddare o riscaldare l’ambiente, ma anche per purificare l’aria e combattere virus e batteri, il tutto con il tipico design sobrio dell’azienda, prestazioni elevate e la piena integrazione con la piattaforma smart HyperOS Connect.

Mijia Health Wind non è un condizionatore come tanti ma pensa anche alla qualità dell’aria

Il nuovo condizionatore, presentato ufficialmente in Cina è dotato di un compressore inverter ad alta efficienza sviluppato da Xiaomi e da un’unità esterna personalizzata, capace di attivare la funzione di raffreddamento in soli 30 secondi e quella di riscaldamento in 60 secondi.

Le prestazioni si mantengono stabili anche in condizioni estreme, con un range operativo che va da -32°C a 60°C, rendendolo ideale per ogni stagione e per climi molto diversi.

Il flusso d’aria generato raggiunge i 780 m³/h, grazie a una ventola trasversale da 108 mm, in grado di modificare sensibilmente la temperatura di una stanza in appena 3 minuti.

Tuttavia, nonostante la potenza, il dispositivo resta comunque estremamente silenzioso con solo 18 dB(A) in ambiente interno, mentre l’unità esterna non supera i 51 dB(A) anche a pieno carico.

Se le suddette caratteristiche sono riconducibili a un condizionatore di ottimo livello, è sul fronte della salute e della qualità dell’aria che il Mijia Health Wind fa davvero la differenza e punta a distinguersi dalla concorrenza.

Il condizionatore integra un sistema avanzato di purificazione a ioni a effetti multipli, in grado di eliminare il 99,99% delle particelle del virus H1N1 e dello stafilococco bianco. Inoltre, combatte fino al 99% di formaldeide, muffe nere e pollini.

Xiaomi ha previsto anche moduli filtranti opzionali per potenziare ulteriormente la purificazione, tra cui: filtri MIFD, filtri decompositori di formaldeide, filtro anti-zanzare con composti non tossici a base di metoxifenozide.

Il sistema di filtraggio si basa su una struttura a tre livelli composta da generatori di ioni, filtri antipolvere primari e filtri elettrostatici ad alta efficacia per la cattura del particolato fine.

Controllo intelligente e automazione

Come ci si aspetta da un prodotto Xiaomi, anche il Mijia Health Wind è completamente integrato con l’ecosistema smart dell’azienda.

Grazie alla piattaforma HyperOS Connect e all’app Mi Home, gli utenti possono controllare ogni funzione del climatizzatore dallo smartphone, incluso il monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria, attivazione e programmazione delle modalità comfort, automazioni basate su condizioni ambientali o abitudini personali.

Il dispositivo dispone inoltre di un display LED integrato che mostra la qualità dell’aria tramite indicatori a colori, una chicca visti gli standard del settore.

Efficienza energetica

Un altro punto di forza è l’efficienza energetica: il nuovo modello Xiaomi ha ottenuto la certificazione di primo livello secondo gli standard cinesi, con un APF (Annual Performance Factor) di 5,32.

Questo significa che consuma molta meno energia rispetto a dispositivi equivalenti di fascia bassa: secondo l’azienda, il risparmio annuo può arrivare fino a 207 kWh, traducendosi in minori costi in bolletta e impatto ambientale ridotto.

Dimensioni compatte e manutenzione semplificata

Nonostante le numerose funzionalità, il Mijia Health Wind mantiene dimensioni contenute: 860 x 311 x 208 mm per l’unità interna (10,5 kg) e 860 x 551 x 331 mm per quella esterna (24,5 kg). Il prodotto include una garanzia di sei anni e numerose funzioni aggiuntive pensate per la durata nel tempo come lo sbrinamento intelligente, l’auto-pulizia interna ed esterna e un filtro antibatterico sicuro per i bambini.

Prezzo e disponibilità globale

Il Mijia Health Wind è attualmente disponibile in Cina a un prezzo di 2999 yuan (circa 359 euro al cambio).

Nonostante questo, le sue caratteristiche e la capacità di combinare raffreddamento o riscaldamento e purificazione dell’aria, a cui si aggiungono funzioni intelligenti di manutenzione e integrazione con l’ecosistema Xiaomi, lo rendono un potenziale best-seller anche a livello internazionale.

Non è escluso, infatti, che nei prossimi mesi possa arrivare anche in altri mercati, magari con adattamenti minori o sotto marchi alternativi del gruppo Xiaomi.