Xiaomi lancia in Cina un nuovo prodotto per la sicurezza della smart home: arriva in commercio una versione migliorata di una delle sue più recenti videocamere, denominata Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition. Come il nome suggerisce, questa rinnovata versione propone due sensori: scopriamo insieme quali sono i miglioramenti e il prezzo di vendita.

Xiaomi lancia Smart Camera 4 Dual Camera Edition

La Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition è stata lanciata in Cina e porta un aggiornamento rispetto alla versione “normale” finora in commercio (lanciata qualche mese fa): è infatti dotata di due sensori da 5 MP, che possono catturare immagini fino alla risoluzione 2960 x 1666. La nuova telecamera pan-tilt (che si può cioè spostare sia in orizzontale sia in verticale) offre una maggiore flessibilità per quanto riguarda gli angoli di visione, e grazie alla presenza di un secondo sensore promette una riduzione dei punti ciechi (con una copertura orizzontale di 360° e verticale di 152°).

La nuova videocamera di sorveglianza dispone di una luce a infrarossi integrata da 940 mm: abbinata agli appositi algoritmi di imaging, offre una visione notturna fino a 10 metri ed è in grado di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di illuminazione complicate. La Smart Camera 4 Dual Camera Edition di Xiaomi è inoltre dotata di una funzione di rilevamento che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare animali domestici e persone: può inviare una notifica all’utente al rilevamento di movimenti “sospetti”, e grazie all’apposito chip integrato, tutta l’elaborazione dell’IA avviene a livello locale.

La telecamera offre connettività Wi-Fi 6, chiamate vocali bidirezionali, supporto a schede SD fino a 256 GB e diverse funzionalità pensate per la privacy, e supporta la funzionalità HyperOS Connect, pensata per migliorare la comunicazione tra dispositivi intelligenti.

Prezzo e uscita della nuova videocamera Xiaomi

La Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo consigliato di 299 yuan, pari a circa 36 euro al cambio attuale. Il produttore propone anche versioni bundle complete di schede SD da 64, 128 o 256 GB, proposte rispettivamente a 339 yuan (41 euro), 374 yuan (45 euro) e 449 yuan (53 euro).

Non sappiamo ancora se questo nuovo modello arriverà a livello globale: per il momento Xiaomi non si è sbottonata, ma in caso di novità torneremo sull’argomento.