Apple sembra pronta a rispolverare un accessorio che ha fatto discutere parecchi anni fa, il bumper case, per accompagnare il lancio di iPhone 17 Air. Il rumor è stato rilanciato e confermato da Mark Gurman, che sul suo profilo X ha confermato come l’azienda stia seriamente valutando l’idea di riportare in vita questa custodia minimal.

L’idea di un bumper case ufficiale riporta immediatamente alla memoria il 2010 e l’era del mitico iPhone 4, quando il bumper divenne molto chiacchierato online dopo la questione del celebre “antennagate”. All’epoca Apple offrì gratuitamente a tutti i possessori di quel modello una custodia protettiva che lasciasse spazio alle antenne dello smartphone per funzionare adeguatamente.

L’iPhone 17 Air sarà accompagnato da tanti accessori

Il contesto però è molto diverso dal 2010 e le motivazioni dietro il bumper case sono estremamente differenti. Il nuovo iPhone 17 Air dovrebbe essere infatti il modello più sottile mai realizzato da Apple, con uno spessore che dovrebbe oscillare tra 5,5 e 6 millimetri e un peso complessivo decisamente contenuto.

Un design così estremo poco si sposa con la resistenza del dispositivo, che per essere protetto al meglio necessiterebbe sicuramente di una cover protettiva. Dato lo spessore molto ridotto di iPhone 17 Air, i possessori potrebbero essere poco inclini ad utilizzare una custodia tradizionale che ne aumenterebbe le dimensioni, ed è per questo motivo che Apple ha pensato ad una custodia bumper, che protegge esclusivamente i bordi dello smartphone lasciando scoperto il retro.

Accanto al bumper ufficiale, diverse indiscrezioni vedono anche l’arrivo di un ulteriore accessorio attualmente in fase di valutazione. Secondo il portale The Information, infatti, Apple starebbe progettando anche un battery case, ossia una custodia con batteria integrata che andrebbe a compensare la capacità ridotta della batteria di iPhone 17 Air.

L’ultima volta che Apple ha rilasciato una custodia di questo genere risale al lancio di iPhone 11, al quale hanno fatto poi seguito gli accessori MagSafe che hanno fatto il loro debutto assieme agli iPhone 12. Non si tratterebbe quindi di una novità in senso assoluto, ma le presunte specifiche tecniche di iPhone 17 Air renderebbero queste scelte sicuramente più sensate rispetto al passato.

Per avere tutte le conferme del caso dobbiamo però aspettare il prossimo 9 settembre 2025, quando allo Steve Jobs Theater Apple alzerà finalmente il sipario sui nuovi iPhone 17, in un evento che promette di essere particolarmente ricco di novità.