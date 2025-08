Circa poco più di un mese ci separa dalla probabile presentazione della nuova serie iPhone 17, la quale comprenderà al suo interno il modello standard, iPhone 17 Pro (oltre che il fratello maggiore iPhone 17 Pro Max) e infine iPhone 17 Air, l’inedito modello ultrasottile che potrebbe prendere l’eredità del precedente modello Plus, competendo direttamente con Samsung Galaxy S25 Edge. Nel frattempo, un recente leak avrebbe fatto trapelare nuove informazioni in merito alla batteria presente all’interno di iPhone 17 Air: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 Air: una batteria con compromessi

Tra tutte le (possibili) specifiche tecniche del nuovo iPhone 17 Air, la batteria rappresenta senz’ombra di dubbio uno degli aspetti più cruciali, dovendo far fronte ad uno spessore ridotto, che stando alle recenti indiscrezioni dovrebbe aggirarsi attorno ai 5,5 millimetri. Secondo quanto riportato dall’informatore MajinBu sul social network X, il nuovo iPhone 17 monterà al suo interno una batteria da appena 2900 mAh di capacità, valore indiscutibilmente inferiore alla maggior parte dei modelli di smartphone attualmente presenti sul mercato. Si tratterebbe infatti di una capacità pari al 38% in meno della controparte vista l’anno scorso su iPhone 16 Plus: fortunatamente a fare da contraltare ci saranno il modem 5G proprietario e il nuovo chip A19, che dovrebbero garantire (almeno sulla carta) una buona gestione dei consumi.

Com’è possibile evincere dalle foto trapelate, la nuova batteria presenta un rivestimento esterno in metallo che porta con sè due vantaggi diretti: la presenza del guscio metallico consentirebbe infatti di dissipare e distribuire con più efficacia il calore generato nel corso del processo di ricarica del dispositivo, oltre a permettere una riparazione più veloce in caso di malfunzionamenti. Oltre a questo, il rivestimento metallico eviterebbe eventuali piegamenti o forature della batteria stessa, fugando il rischio di eventuali incendi.

Trattandosi di un modello inedito, è ancora presto per poter parlare di un listino prezzi preciso, che potrebbe aggirarsi indicativamente a cavallo tra il modello standard e iPhone 17 Pro. Ad oggi non sappiamo ancora quando uscirà la nuova serie iPhone 17: basandoci sui recenti rumor, però, è probabile che i nuovi modelli verranno annunciati nella seconda settimana di settembre, con il lancio sul mercato a pochi giorni o settimane di distanza.

Chiaramente si tratta come sempre di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, che dovranno trovare conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia di Cupertino. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.