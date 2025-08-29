Ci sono delle nuove cuffie true wireless in arrivo in casa Apple, precisamente a marchio Beats: si tratta delle Powerbeats Fit e il loro lancio ormai prossimo è stato oggetto di un teaser ufficiale giusto un paio di ore fa.

Beats Powerbeats Fit in arrivo: è ufficiale

Settembre sarà il mese più caldo dell’anno in casa Apple: tutto è ormai pronto per l’evento di presentazione degli iPhone 17, che potrebbe essere teatro di annunci anche a tema cuffie. In attesa di capire se insieme ai nuovi iPhone ci saranno anche delle nuove AirPods, abbiamo già una certezza: nell’autunno del colosso di Cupertino delle nuove cuffie ci saranno sicuramente, ma recheranno il marchio Beats. Come si accennava in apertura, infatti, l’esistenza delle nuove Powerbeats Fit è stata confermata ufficialmente qualche ora fa attraverso un breve video apparso sul canale YouTube di Beats by Dre.

Il nome e il teaser confermano che le cuffie avranno come target principale quello degli sportivi: il claim scelto da Apple recita “Fit for every move” e le immagini mostrano una piccola aletta in silicone che dovrebbe farle rimanere saldamente al proprio posto anche a fronte di movimenti particolarmente concitati. Il design appare abbastanza simile a quello delle precedenti Beats Fit Pro. Le Powerbeats Fit potrebbero fare proprie alcune delle funzioni avanzate delle Powerbeats Pro 2, come ad esempio l’ANC e il monitoraggio della frequenza cardiaca, tuttavia il breve video teaser non contiene conferme in tal senso.

Allo stato attuale, non sappiamo praticamente nulla della scheda tecnica delle nuove cuffie di Apple, soltanto che il loro lancio è programmato per la stagione autunnale, dunque — tecnicamente — se ne dovrebbe riparlare almeno un paio di settimane dopo l’evento di lancio degli iPhone 17.

Di seguito il teaser ufficiale delle nuove Beats Powerbeats Fit.