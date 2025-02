Come da previsioni della vigilia, Apple ha annunciato ufficialmente le nuove Powerbeats Pro 2, nuova generazione delle cuffie true wireless di punta targate Beats, marchio di proprietà del colosso di Cupertino.

Tra le specifiche di queste cuffie rientrano la cancellazione attiva del rumore con modalità Trasparenza, audio spaziale “personalizzato”, chip H2 (lo stesso che ritroviamo nelle AirPods Pro 2), solita integrazione con l’ecosistema Apple e, per la prima volta su un paio di cuffie della Mela morsicata, il monitoraggio della frequenza cardiaca. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di vendita per il mercato italiano.

Arrivano le nuove Powerbeats Pro 2

Beats by Dr. Dre, brand di proprietà di Apple, ha da poco presentato le nuove Powerbeats Pro 2, il prodotto più avanzato mai realizzato dall’azienda e pensato per offrire il massimo supporto agli atleti che potranno contare su cuffie dal suono immersivo che offrono anche il monitoraggio della frequenza cardiaca durante gli allenamenti.

Di seguito riportiamo le parole di Oliver Schusser, vicepresidente delle divisioni Music, Sports e Beats presso Apple, che ha così commentato il nuovo prodotto:

“Powerbeats Pro 2 è il prodotto più impressionante nella storia di Beats, sviluppato per resistere a intense sessioni di allenamento e dotato della nostra tecnologia più innovativa e di un suono potente. Ora con il monitoraggio della frequenza cardiaca per gli allenamenti, la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza, Powerbeats Pro 2 stabilisce un nuovo standard nell’audio per il fitness.”

Specifiche tecniche delle Powerbeats Pro 2

Rispetto alle prime Powerbeats Pro, lanciate nel lontano 2019, le nuove Powerbeats Pro 2 guadagnano un’architettura del suono completamente rivista e la funzionalità di audio spaziale “personalizzato” con tracciamento dinamico della testa, per offrire un suono potente, immersivo, ricco e corposo a tutte le frequenze. È presente la cancellazione attiva del rumore con modalità Trasparenza (permette di ascoltare ciò che ci circonda come se le cuffie non fossero indossate).

Per realizzare le cuffie “perfette per gli atleti”, la divisione Beats di Apple ha collaborato con circa 1000 atleti: l’archetto è stato rinforzato sfruttando una lega di nichel-titanio che garantisce flessibilità, aderenza e comfort superiori; in generale, le cuffie sono state alleggerite del 20% rispetto al modello precedente, pur mantenendo la certificazione IPX4; inoltre, è stata aggiunta una quinta misura di gommino per far sì che le cuffie siano perfette per tutte le tipologie di padiglioni auricolari.

La novità più interessante delle Powerbeats Pro 2 risiede nel monitoraggio della frequenza cardiaca, funzionalità che permette agli atleti di ricevere tutti i dati sulle loro performance, catturati in tempo reale durante le sessioni di allenamento. La funzionalità sfrutta sensori ottici a LED che “pulsano” più di 100 volte al secondo per misurare il flusso sanguigno-

Sul fronte dell’efficienza energetica, potendo contare sul chip H2 (lo stesso che troviamo all’interno delle AirPods Pro 2), le cuffie offrono un’autonomia di 10 ore che, considerando anche la custodia di ricarica (più piccola del 33% rispetto a quella del modello precedente), diventano 45 ore. Una ricarica di cinque minuti, fornisce 90 minuti di autonomia.

Dal punto di vista della compatibilità, le Powerbeats Pro 2 sono compatibili sia con dispositivi Apple che con dispositivi Android: con i primi danno, senza dubbio, il meglio di sé, godendo della stessa integrazione delle cuffie della Mela morsicata (accoppiamento a un tocco, switch automatico tra dispositivi, condivisione dell’audio, Siri “senza mani”, Dov’è); con i dispositivi del robottino verde, invece, si perde un po’ quel tocco di immediatezza ma le potenzialità delle cuffie possono comunque essere sfruttate a 360°.

Galleria immagini delle cuffie

Disponibilità e prezzi delle nuove Powerbeats Pro 2

Le nuove Powerbeats Pro 2 sono già disponibili all’acquisto in Italia sul sito ufficiale di Apple, sul sito ufficiale del brand Beats by Dr. Dre e su Amazon, con le vendite effettive che partiranno ufficialmente dopodomani, giovedì 13 febbraio 2025.

Le cuffie arrivano nelle quattro colorazioni Jet Black, Sabbie mobili, Ultraviola e Arancione elettrico e vengono proposte al prezzo consigliato di 299,95 euro. Con l’acquisto delle cuffie, il colosso di Cupertino regala tre mesi di prova gratuita del servizio Apple Music ai nuovi abbonati.