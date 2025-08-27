HUAWEI continua a spingere con decisione sul fronte della salute e del benessere digitale, e il protagonista della novità di oggi è HUAWEI Watch D2, lo smartwatch (disponibile anche in Italia da inizio anno) che già si distingue per essere uno dei pochi indossabili in grado di effettuare un monitoraggio clinico della pressione sanguigna.

Secondo quanto anticipato dalla stessa azienda tramite un teaser pubblicato sul social network X (ex Twitter), il dispositivo si arricchirà presto di una funzione decisamente utile e attesa, la possibilità di programmare la misurazione della pressione arteriosa.

HUAWEI Watch D2 si appresta a diventare più utile nella quotidianità

Se fino ad oggi gli utenti erano costretti a eseguire manualmente la rilevazione della pressione, o affidandosi a intervalli di tempo regolari, molto presto sarà possibile impostare un orario fisso (o più orari) per automatizzare il processo, in modo simile a quanto si fa con una sveglia o un promemoria sul calendario. La nuova opzione, chiamata Pianifica misurazione della pressione sanguigna, permetterà dunque di ricevere controlli regolari senza rischiare di dimenticare una misurazione importante, un aspetto particolarmente utile per chi deve tenere sotto controllo la pressione su base quotidiana.

HUAWEI sottolinea come questo aggiornamento rappresenti un passo avanti anche dal punto di vista dell’efficienza, non solo riduce la possibilità di valutazioni mancate, ma contribuisce a ottimizzare il consumo energetico del dispositivo, visto che il monitoraggio diventa mirato e pianificato, evitando sessioni superflue.

Non va dimenticato che la serie Watch D è da sempre considerata una sorta di ibrido tra smartwatch e dispositivo medico, il primo modello di HUAWEI Watch D aveva introdotto un innovativo sistema di rilevazione della pressione, mentre la generazione attuale ha migliorato design, precisione e funzionalità, introducendo il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa, ossia la possibilità di registrare valori nelle 24 ore, anche durante il sonno.

La nuova modalità programmata porta questa caratteristica a un livello ancora superiore, rendendo il controllo costante della pressione non solo più affidabile, ma anche più integrato nella vita di tutti i giorni.

Stando alle anticipazioni, HUAWEI potrebbe presentare ufficialmente la nuova funzione il prossimo 19 settembre, in occasione dell’evento dedicato alla serie Watch GT 6; è plausibile che l’aggiornamento venga rilasciato tramite update software in seguito all’evento, così da raggiungere progressivamente tutti i possessori di Watch D2.

L’azienda cinese punta a trasformare sempre di più i suoi smartwatch in strumenti di supporto concreto alla salute quotidiana, senza rinunciare alla praticità di utilizzo; gli utenti interessati non dovranno quindi fare altro che attendere ancora qualche settimana.