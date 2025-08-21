HUAWEI ha annunciato ufficialmente la data in cui si svolgerà un nuovo Innovative Product Launch dove saranno protagonisti gli smartwatch della serie HUAWEI WATCH GT 6 e tanti altri prodotti innovativi.

Questo evento di lancio, dal nome Ride the Wind, sarà globale e si svolgerà a settembre come quello dello scorso anno ma in una città diversa, ovvero Parigi e non Barcellona. Scopriamo tutti i dettagli anticipati finora dal produttore cinese.

La serie HUAWEI Watch GT 6 sta arrivando

HUAWEI ha scelto ancora una volta il 19 settembre e una capitale europea per l’evento Innovative Product Launch con cui svelerà tanti prodotti innovativi, a partire dagli smartwatch che comporranno la gamma HUAWEI Watch GT 6.

A differenza dello scorso anno, quando questa tipologia di evento si svolse a Barcellona, quest’anno la città scelta dal colosso cinese è Parigi, la capitale mondiale della moda, che ospiterà quindi l’evento Ride the Wind.

Un evento del genere, il cui focus sarà sui dispositivi indossabili, è fondamentale per HUAWEI che vuole rafforzare la propria posizione nel settore, dato che i wearable costituiscono uno dei pilastri dell’offerta del produttore cinese, con oltre 200 milioni di unità spedite dal 2015 e una crescita delle spedizioni del 42,5% (su base annua) nel primo trimestre del 2025.

Qualche anticipazione sui prossimi smartwatch della serie GT

Gli smartwatch della serie Watch GT di HUAWEI offrono storicamente grande autonomia, funzioni smart, il supporto alle chiamate e strumenti per il monitoraggio dello sport e dell’attività fisica.

Quest’ultimo aspetto migliorerà ancora, grazie anche all’implementazione del sistema di posizionamento Sunflower (lo abbiamo conosciuto sugli HUAWEI Watch Fit 4) che renderà il tracciamento GPS più preciso, quasi al millimetro.

Gli smartwatch della serie HUAWEI Watch GT 6 integreranno il meglio della tecnologia indossabile a disposizione di HUAWEI, azienda che detiene quasi 1.000 brevetti nel settore degli indossabili smart: monitoraggio TruSense, estetica curata, monitoraggio di 100 attività sportive (sia all’aperto che indoor) con “esperienza sportiva avanzata” saranno solo alcune peculiarità dei prossimi dispositivi.

C’è già un coupon sconto sull’acquisto di HUAWEI Watch GT 6

Tutti i prodotti che verranno annunciati all’evento Ride the Wind saranno successivamente disponibili sul mercato europeo (Italia inclusa), con date e tempistiche che verranno precisate nel corso dell’evento parigino.

Per l’occasione, HUAWEI sta già mettendo a disposizione una prima promo lancio sul proprio store ufficiale che consente agli utenti di ottenere un coupon sconto da 50 euro che potrà essere usato per acquistare uno dei HUAWEI Watch GT 6: basta registrarsi dalla pagina dedicata su HUAWEI Store (il link è condiviso poco sotto) entro il 18 settembre 2025, ovvero il giorno prima dell’evento.

Registrati per ottenere un coupon da 50 euro su HUAWEI Watch GT 6 Note: È possibile richiedere il coupon sconto fino al 18 settembre 2025.

Oltre ai wearable ci sarà spazio per nuovi tablet HUAWEI MatePad

Come spesso accade agli eventi di lancio targati HUAWEI, non ci sarà spazio esclusivamente per i dispositivi indossabili. In tal senso, il colosso cinese ha spoilerato che tra le novità conosceremo qualcosa di nuovo anche nel segmento dei tablet della gamma HUAWEI MatePad.

Nello specifico, arriveranno aggiornamenti per la tecnologia PaperMatte del display (quella che trasmette un’esperienza di scrittura simile alla carta) e per la M-Pen (lo stilo compatibile con i tablet della casa).

L’evento parigino sarà anche l’occasione per il lancio a livello globale della challenge HUAWEI GoPaint che punta ad “aiutare la nuova generazione di utenti a raggiungere vette ancora più elevate“.