Dopo il lancio in Cina, Huawei ha annunciato l’arrivo anche in Italia dello smartwatch HUAWEI WATCH D2 capace di monitorare la pressione sanguigna per 24 ore in modo accurato grazie a una soluzione innovativa.

Questo smartwatch è dotato di un sensore di pressione ad alta precisione, una mini-pompa e un cuscinetto gonfiabile e può misurare la pressione sanguigna al polso a intervalli selezionabili per fornire risultati rapidi e precisi grazie al nuovo HUAWEI TruSense System.

HUAWEI WATCH D2 supporta misurazioni in posizione eretta, seduta o semisdraiata con promemoria durante il giorno, oltre a misurazioni automatiche di notte.

HUAWEI WATCH D2 offre un monitoraggio completo dei parametri vitali e dello stato di salute

Questo smartwatch misura esclusivamente la Fibrillazione Atriale tramite ECG a singola derivazione, il monitoraggio della SpO2, la frequenza cardiaca, il livello di stress e la temperatura della pelle, offrendo un monitoraggio completo dei parametri vitali, inoltre gli utenti possono visualizzare 9 indicatori corporei e ottenere una panoramica sullo stato complessivo della loro salute.

HUAWEI WATCH D2 è anche in grado di tracciare oltre 80 attività relative a esercizi, dieta, sonno, peso e stress per aiutare gli utenti a sviluppare abitudini che promuovono uno stile di vita sano e rispettoso della pressione sanguigna.

Compatto e leggero, WATCH D2 offre un ampio display da 1,82 pollici e una nuova interfaccia utente con design flottante 2.5D.

Disponibile in due colorazioni Nero e Oro, l’orologio è dotato di un cinturino in fluoroelastomero con gomma TPU, resistente al sudore e amico della pelle, che offre comfort al polso per un uso prolungato, oppure di un cinturino in pelle color crema per un look elegante e raffinato.

L’azienda informa che HUAWEI WATCH D2 è destinato a persone di età pari o superiore a 18 anni, ma non è destinato a sostituire alcuna diagnosi o trattamento medico e aggiunge che tutti i dati ottenuti durante l’uso del dispositivo sono solo per uso personale e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamento.

Lo smartwatch HUAWEI WATCH D2 ha un prezzo suggerito di 399,00 euro, tuttavia al momento si può approfittare di uno sconto di 20 euro e fino al 28 gennaio è possibile ottenere un 5% di extra sconto con il codice AHW25 e le cuffie FreeBuds 5i in omaggio.

