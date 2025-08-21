Zepp Health, l’azienda che negli ultimi anni ha consolidato il marchio Amazfit come una delle realtà più riconosciute nel panorama degli smartwatch e dei fitness tracker, si prepara a introdurre una novità che molti utenti attendevano da tempo: una modalità sportiva dedicata al Rucking. La conferma arriva dall’analisi dell’ultima versione dell’app Zepp (v9.10.3 rilasciata ad agosto), dove sono stati individuati chiari riferimenti a questa attività all’interno del database delle modalità sportive.

Non si tratta di un semplice dettaglio tecnico, ma di una risposta diretta alle richieste di una community che da mesi, se non anni, chiedeva un supporto più completo per le attività outdoor basate sul carico, come l’escursionismo con zaino pesante o l’allenamento funzionale in stile militare.

Amazfit si prepara ad accontentare gli utenti introducendo la modalità Rucking

Il Rucking nasce come pratica militare, utilizzata per allenare la resistenza e la forza degli operatori costretti a marciare per chilometri trasportando zaini pesanti, negli ultimi anni questa disciplina ha però varcato i confini dell’addestramento militare, trasformandosi in un metodo di allenamento popolare anche tra gli appassionati di fitness; una camminata a passo sostenuto, con uno zaino o un gilet appesantito, in grado di stimolare contemporaneamente capacità aerobiche, forza muscolare e stabilità articolare.

Chi pratica Rucking apprezza soprattutto la sua semplicità, non servono attrezzature particolari oltre a uno zaino e a un po’ di spazio per camminare, tuttavia, dal punto di vista del tracciamento digitale, mancava finora un supporto nativo da parte di molti smartwatch, compresi quelli Amazfit. Gli utenti erano costretti a classificare le sessioni come camminata o escursionismo, senza alcuna possibilità di inserire un parametro fondamentale come il peso del carico trasportato.

L’introduzione del Rucking sugli smartwatch Amazfit non sarà una semplice etichetta da selezionare nel menù degli sport, dal codice dell’app è emerso che Zepp Health ha inserito un parametro specifico chiamato carico ponderato, che accompagnerà le metriche tradizionali di distanza, tempo e calorie; in altre parole, durante l’allenamento l’utente potrà indicare quanti chili porta nello zaino, ottenendo così dati molto più realistici sul dispendio energetico e sull’intensità dello sforzo.

Questa integrazione è molto importante perché rende il monitoraggio più aderente alla realtà, un’ora di camminata con un carico di 20 Kg sulle spalle non può essere paragonata a una passeggiata leggera, e i dati relativi a calorie bruciate, VO2 max o affaticamento muscolare devono tenerne conto.

L’introduzione della modalità sportiva dedicata al Rucking però non è l’unica novità nascosta nell’ultima versione dell’app Zepp, nel codice si fa riferimento anche a una modalità specifica per l’escursione in montagna, distinta dal più generico escursionismo già disponibile; segno che l’azienda sta lavorando a un catalogo sportivo sempre più ricco e dettagliato, con attività mirate per coprire le esigenze di diverse tipologie di utenti.

Questa strategia riflette la volontà di Amazfit di avvicinarsi sempre più al livello di alcuni marchi concorrenti, storicamente più attenti agli sport outdoor e alle metriche avanzate di allenamento. Seppur con una filosofia diversa, più orientata al rapporto qualità prezzo e a un’interfaccia semplificata, Zepp Health sembra voler colmare il gap introducendo funzioni che fino a qualche tempo fa erano appannaggio esclusivo dei dispositivi premium.

Ad oggi la funzione non è ancora attiva sugli orologi Amazfit né disponibile nell’app in versione stabile, tuttavia chi segue da tempo lo sviluppo di Zepp Health sa bene che quando un’attività appare nel codice interno dell’app significa quasi sempre che il rilascio è imminente; l’attesa potrebbe dunque essere questione di settimane, con un aggiornamento firmware che abiliterà la novità direttamente sui dispositivi compatibili.

Un indizio ulteriore arriva dal calendario, il prossimo 5 settembre, in occasione dell’IFA di Berlino 2025, Zepp Health terrà un evento dedicato alle sue nuove soluzioni wearable, non è da escludere che la nuova modalità Rucking venga annunciata proprio in quell’occasione. La grande incognita resta la retrocompatibilità, la funzione sarà resa disponibile anche per i modelli Amazfit già in commercio, o resterà esclusiva delle prossime generazioni?

Se confermata, l’introduzione del Rucking rappresenterebbe un passo importante nella direzione di un monitoraggio più personalizzato e più fedele alla realtà, per gli appassionati di outdoor e per chi vuole allenarsi in maniera funzionale, poter registrare in modo preciso parametri come il peso del carico significa avere un quadro più accurato della propria performance e della progressione nel tempo.

Si tratta di un segnale interessante sul futuro della piattaforma Zepp, l’azienda sta ascoltando in maniera attiva la propria community e inserendo funzioni richieste a gran voce, colmando lacune che fino ad ora avevano costretto gli utenti a soluzioni di compromesso.