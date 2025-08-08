A circa un mese e mezzo di distanza dal debutto del fitness tracker Amazfit Helio Strap, l’azienda porta sul mercato Amazfit Helio Arm Band, un’estensione opzionale pensata per la parte superiore del braccio. Il nuovo accessorio è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale statunitense, ma potrebbe allargarsi ad altri Paesi nei prossimi giorni.

Amazfit Arm Band è l’accessorio giusto per gli allenamenti più intensi

Come abbiamo visto nella nostra recensione, Amazfit Helio Strap è un fitness tracker pensato esclusivamente per chi vuole tenere traccia degli allenamenti e per chi vuole tenere sotto controllo i parametri vitali, senza “distrarsi” con altre funzionalità smart e con uno schermo. Si indossa come uno smartwatch o uno sportwatch, ma di fatto è “solo” un cinturino alla vista: ciononostante, nasconde la tecnologia BioTracker per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’allenamento e del sonno, e che va a completare l’ecosistema Amazfit.

Amazfit ha pensato di offrire un’interessante opzione per chi desidera portare Helio Strap al braccio invece che al polso: proprio per questo ha appena lanciato Helio Arm Band, un accessorio che consente di agganciare il “cuore” di Helio Strap a un cinturino più ampio, così da fissarlo alla parte superiore del braccio. Niente sensori extra o altri cambiamenti: solo un accessorio per spostare il dispositivo.

Helio Arm Band aderisce perfettamente alla pelle, consentendo al sensore di rimanere saldamente in posizione durante la corsa o l’attività fisica: può risultare particolarmente utile per certi tipi di allenamenti di forza, o per attività che possono interferire in qualche modo con il posizionamento sul polso (riduce le interferenze dovute alla flessione del polso e allo sforzo della presa). In più, il posizionamento del sensore BioTracker un po’ più vicino al cuore può restituire dati più precisi.

Il prodotto è costituito da un cinturino nero in nylon morbido ad asciugatura rapida, progettato per garantire comfort per tutto il giorno e prestazioni costanti durante gli allenamenti ad alta intensità. Misura circa 41 cm di lunghezza e 22 mm di larghezza, ed è adatto a braccia con circonferenza compresa tra 25 e 40 cm (circa).

Prezzo e disponibilità di Amazfit Arm Band

Amazfit Helio Strap Arm Band è per ora disponibile solo sullo shop online ufficiale statunitense, al prezzo consigliato di 14,99 dollari. Al momento i cinturini di Helio Strap e Arm Band sono proposti solo nel colore nero, ma in futuro dovrebbero arrivare altre varianti. Per ora niente da fare per il negozio italiano, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane.