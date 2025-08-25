Gli utenti Amazfit appassionati di attività all’aperto avranno presto una novità molto interessante sui propri smartwatch, con il prossimo aggiornamento del firmware e dell’app Zepp Health arriverà finalmente il supporto ufficiale al nordic walking, disciplina sempre più diffusa che combina camminata e utilizzo di bastoncini. Ma non solo, all’orizzonte si intravedono anche nuove modalità dedicate al rucking (camminata con zaino pesante) e all’escursionismo in montagna, pronte a sbarcare sugli smartwatch del brand.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Amazfit sta per introdurre il supporto per il nordic walking

La novità principale è stata individuata nel codice dell’ultima versione dell’app Zepp, la 9.11.1; per la prima volta gli utenti potranno registrare i propri allenamenti di nordic walking con un profilo dedicato, che non si limiterà a misurare tempo e distanza, ma includerà metriche specifiche come conteggio degli appoggi sui bastoncini, frequenza e lunghezza del passo ed efficienza nell’utilizzo della spinta.

Si tratta di parametri che vanno ben oltre la camminata classica, e che permettono agli sportivi di monitorare i propri progressi in maniera più dettagliata, migliorando la tecnica e riducendo il rischio di affaticare eccessivamente articolazioni come ginocchia e anche.

Per chi non lo conoscesse il nordic walking è uno stile di camminata che utilizza due bastoncini per aiutare il movimento in avanti, una pratica molto diffusa tra chi cerca un’attività a basso impatto ma altamente benefica a livello cardiovascolare.

Accanto al nordic walking, come già visto di recente, Zepp Health sta preparando anche il debutto di altre due modalità:

rucking -> prevede parametri dedicati come peso trasporto, distanza e durata; un tipo di allenamento che sta guadagnando popolarità perché unisce la camminata alla resistenza muscolare

escursionismo in montagna -> avrà grafici e opzioni pensati per percorsi più impegnativi, dove la pendenza e la gestione dello sforzo diventano fattori chiave

Queste attività, finora gestite con impostazioni manuali o modalità generiche, riceveranno quindi un supporto integrato che renderà il monitoraggio più semplice e accurato.

Lo sviluppo di tutte le novità dovrebbe essere già in una fase avanzata, l’integrazione riguarda sia le schermate di monitoraggio sull’app che l’interfaccia degli smartwatch Amazfit, perciò non dovrebbe mancare molto al rilascio ufficiale tramite aggiornamento firmware.

Tutto lascia quindi intendere che la distribuzione sia imminente, un’ottima notizia per chi utilizza il proprio Amazfit soprattutto in attività outdoor e attendeva da tempo un supporto più mirato a discipline meno convenzionali ma sempre più pratiche.

Con l’introduzione del nordic walking e l’imminente arrivo di rucking ed escursionismo in montagna, Amazfit conferma la volontà di espandere le proprie funzionalità verso attività sportive di nicchia ma sempre più popolari; un passo che va incontro alle esigenze di chi desidera avere un monitoraggio realmente completo, senza dover ricorrere a soluzioni manuali o workaround poco pratici.

Restiamo in attesa del rollout ufficiale del nuovo firmware per scoprire quali modelli Amazfit saranno supportati.