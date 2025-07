Dopo aver saputo catturare la curiosità di molti appassionati di tecnologia domestica con la prima generazione, LG torna a proporre un prodotto pensato per ridefinire l’intrattenimento mobile in casa e fuori; si chiama StanbyME 2, ed è la nuova versione dello schermo smart che si stacca dal supporto, si trasforma in orologio da parete e promette un’esperienza audiovisiva di livello superiore.

Annunciato ufficialmente dall’azienda sudcoreana, il dispositivo si prepara per una distribuzione capillare, che prenderà il via da Hong Kong e Turchia per poi toccare diversi altri Paesi nel corso dell’estate.

LG StanbyME 2 migliora sotto diversi punti di vista

La caratteristica distintiva di LG StanbyME 2 è la possibilità di separarsi dal proprio stand con ruote, grazie a un meccanismo a sgancio rapido che consente di trasformarlo all’occorrenza in un display portatile da appoggiare su un tavolo o da fissare a parete.

Questa flessibilità d’uso si sposa con un design pluripremiato, non a caso il dispositivo si è già aggiudicato l’iF Design Awards e il Red Dot Design Award, e con la possibilità di impiegarlo in modalità orizzontale, verticale o in modalità tablet; in ciascuna configurazione StanbyME 2 ottimizza automaticamente la resa audio grazie agli altoparlanti laterali e alle regolazioni EQ dinamiche.

Rispetto al primo modello, la vera svolta risiede nell’autonomia, la batteria integrata garantisce fino a 4 ore di riproduzione video continua senza alimentazione esterna, permettendo di godersi film, giochi o contenuti in streaming anche all’aperto.

La ricarica avviene in modo estremamente flessibile, sia attraverso la base di ricarica dedicata, sia collegando un cavo USB-C a un power bank o a un caricabatterie compatibile, una soluzione che si allinea perfettamente alla filosofia di portabilità del prodotto.

Dal punto di vista tecnico, StanbyME 2 fa un salto di qualità notevole:

display da 27 pollici QHD (2.560 x 1.440) pensato per offrire immagini più definite e dettagliate rispetto alla generazione precedente

(2.560 x 1.440) pensato per offrire immagini più definite e dettagliate rispetto alla generazione precedente processore LG α8 AI , capace di regolare dinamicamente la luminosità e la qualità delle immagini in base all’ambiente circostante

, capace di regolare dinamicamente la luminosità e la qualità delle immagini in base all’ambiente circostante supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos , due tecnologie che puntano a ricreare un’esperienza di intrattenimento cinematografico

e , due tecnologie che puntano a ricreare un’esperienza di intrattenimento cinematografico audio surround virtuale 9.1.2 con effetti spaziali e dialoghi più chiari

La combinazione di questi elementi rende il dispositivo una soluzione versatile, in grado di passare dalla riproduzione di contenuti video a una cornice digitale di design, grazie alla modalità orologio da parete e all’opzione esposizione di immagini decorative.

Per quel che concerne il software, LG StanbyME 2 mantiene la familiarità dell’ecosistema webOS, includendo l’accesso diretto a LG Channels (il servizio gratuito di streaming proprietario), offrendo al contempo la compatibilità con Apple AirPlay e Google Cast per condividere in modo immediato contenuti da smartphone, oltre all’integrazione con LG ThinQ e Google Home per controllare il televisore tramite comandi vocali o automazioni standard.

Tra le funzionalità esclusive pensate per il tempo libero, LG sottolinea l’importanza di Mood Maker (per personalizzare l’atmosfera visiva) e Let’s Draw, un’app creativa dedicata al disegno interattivo.

Il lancio globale di LG StanbyME 2 è iniziato in questi giorni e si estenderà progressivamente ad altri mercati, secondo la roadmap ufficiale nel mese di luglio arriverà a Hong Kong, Turchia, Stati Uniti, Canada, Vietnam, Singapore, mentre ad agosto sarà disponibile per Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e altri Paesi europei.

Al momento LG non ha comunicato i prezzi ufficiali per il mercato italiano, ma è verosimile che il listino si posizioni nella fascia premium del mercato considerando il target e le specifiche tecniche.