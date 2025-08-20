Il rapporto tra Stati Uniti, politica e TikTok è stato negli ultimi anni quantomai turbolento, con un continuo alternarsi di minacce di ban, rinvii e tentativi di accordo mai andati del tutto in porto; eppure, a sorpresa, la Casa Bianca ha deciso di aprire un account ufficiale sulla piattaforma di ByteDance proprio mentre la questione resta ancora sospesa.

L’amministrazione Trump ha infatti lanciato l’handle @WhiteHouse, pubblicando il primo contenuto nella serata di ieri, un video celebrativo dei successi del presidente. Una mossa che arriva a meno di un mese dalla scadenza, fissata per il 17 settembre 2025, entro cui dovrebbe essere definito un accordo tra governo e ByteDance, pena il ritorno effettivo del divieto.

Trump e TikTok, una storia di rinvii e contraddizioni

Il ban di TikTok, entrato in vigore formalmente per un solo giorno, è stato rinviato per ben tre volte: a gennaio, subito dopo l’insediamento di Trump con un ordine esecutivo che ne ha posticipato l’applicazione di 75 giorni, poi ad aprile quando un potenziale acquirente si è ritirato a causa delle tensioni commerciai con la Cina, e infine a giugno, dopo nuove aperture attribuite a Xi Jinping.

Il paradosso è evidente, mentre il futuro legale di TikTok negli Stati Uniti resta incerto, la Casa Bianca sceglie proprio la piattaforma cinese per comunicare messaggi istituzionali, confermando la sua centralità nel panorama mediatico e politico.

Non è la prima volta che Donald Trump utilizza TikTok come leva strategica, durante l’ultima campagna elettorale l’account ufficiale del presidente ha macinato numeri da record, arrivando a superare il profilo della candidata democratica Kamala Harris (2,8 miliardi di visualizzazioni contro 2,2 miliardi).

Merito, secondo diversi analisti digitali, della capacità di Trump di produrre contenuti virali, perfettamente in linea con la natura intrattenitiva della piattaforma; una strategia che, di fatto, ha consolidato il suo legame con la base elettorale più attiva su TikTok, al punto da spingerlo a dichiarare apertamente “Perché dovrei volermi sbarazzare di TikTok?“.

Con il nuovo account della Casa Bianca l’amministrazione intende ora capitalizzare quei successi, portando i contenuti istituzionali sullo stesso terreno in cui Trump ha già dimostrato di saper dominare la scena; la portavoce Karoline Leavitt ha sottolineato come questo rappresenti un passo inedito, visto che nessun’altra amministrazione ha mai comunicato in questo modo.

Resta però il nodo principale, senza un accordo tra Washington e ByteDance il rischio di un blocco definitivo non è scongiurato, gli utenti americani (e ora anche i follower dell’account governativo) dovranno dunque attendere ancora qualche settimana per capire se TikTok resterà accessibile, oppure se il ban diventerà realtà.