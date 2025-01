Continua la fumosa vicenda che vede protagonisti la popolare piattaforma social TikTok e Donald Trump, neo eletto Presidente degli Stati Uniti. Un paio di giorni fa vi avevamo segnalato come il social network in questione fosse stato reso inutilizzabile per gli utenti americani, circostanza in realtà durata solo qualche ora visto che poco dopo la piattaforma è tornata a funzionare regolarmente; nonostante ciò, la relativa app era stata rimossa da tutti i principali store dei vari sistemi operativi su cui è utilizzabile.

Nella giornata di ieri vi avevamo inoltre anticipato come Trump avesse intenzione di concedere una proroga a TikTok, sottolineando al contempo l’intenzione di chiedere la vendita della piattaforma, suggerendo come ciò potrebbe essere possibile tramite “una joint venture tra gli attuali proprietari e/o nuovi proprietari, in base alla quale gli Stati Uniti avrebbero ottenuto una proprietà del 50 percento“.

Come primo atto da neo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha mantenuto la parola, emettendo un ordine esecutivo a favore di TikTok. Vediamo insieme i dettagli.

Niente sanzioni a chi collabora con TikTok per 75 giorni

Durante il suo primo giorno di mandato il Presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo con il quale intima al Dipartimento di Giustizia di non applicare la norma che impone a TikTok di separarsi dalla sua società madre cinese ByteDance. Le indicazioni del Presidente impongono al Procuratore “di non intraprendere alcuna azione per far rispettare la legge per un periodo di 75 giorni da oggi per consentire alla mia amministrazione di stabilire il percorso appropriato da seguire in modo ordinato“.

Allo stesso tempo il Dipartimento di Giustizia non potrà “intraprendere alcuna azione per far rispettare la legge o imporre sanzioni contro qualsiasi entità per qualsiasi inosservanza della legge, per qualsiasi condotta verificatasi durante il periodo sopra specificato o qualsiasi periodo precedente all’emissione di questa ordinanza, incluso il periodo di tempo dal 19 gennaio 2025 alla firma di questa ordinanza“.

Nonostante le rassicurazioni di Trump, non tutte le aziende hanno deciso di riprendere immediatamente i rapporti con TikTok, l’applicazione ad esempio non è ancora tornata disponibile sui principali app store, segno di come le diverse realtà stiano probabilmente attendendo qualche certezza in più.

Non è chiaro infatti se dal punto di vista legale Trump possa garantire quanto annunciato, la legge prevedeva un’estensione di 90 giorni se ByteDance avesse annunciato una vendita a una società non basata su “avversario straniero” prima della scadenza, ma ciò non è avvenuto; inoltre non è chiaro se l’estensione possa essere utilizzata dopo il 19.

È comprensibile che le aziende vogliano avere tutta una serie di certezze sulle possibilità di azione e manovra, visto che potrebbero affrontare fino a circa 850 miliardi di dollari di potenziali sanzioni per aver violato una legge approvata da un Congresso bipartisan, firmata dall’ex presidente Joe Biden e confermata dall’intera Corte Suprema. In America una potenziale violazione di questo tipo può essere perseguita fino a cinque anni dopo, le società interessate potrebbero sì utilizzare l’ordine esecutivo di Trump come difesa giudiziaria, ma non è detto che regga.

A rendere ancor più complicata la questione c’è il fatto che la norma afferma che l’ordinanza “non intende creare, e non crea, alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, esigibile per legge o in equità da alcuna parte contro gli Stati Uniti“. Insomma, per il momento TikTok è disponibile per gli utenti statunitensi ed è probabile che nel prossimo futuro anche la relativa applicazione torni sugli app store, bisognerà attendere per scoprire come evolverà la situazione e chi potrebbe essere l’acquirente della piattaforma social, o di una parte di essa.