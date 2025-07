TikTok fa un passo in avanti deciso per supportare una delle figure chiave, ma spesso meno visibili, dell’industria musicale: i cantautori. La celebre piattaforma social, ormai un vero e proprio trampolino di lancio per hit mondiali, ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità in beta pensate appositamente per permettere a chi scrive canzoni di mettere in mostra il proprio lavoro e costruire un profilo riconoscibile.

La mossa non è casuale, ma arriva dopo un’attenta analisi da parte dell’azienda di proprietà di ByteDance. TikTok ha infatti condotto un sondaggio su oltre 870 cantautori e realizzato diverse interviste per capire le loro necessità specifiche in termini di visibilità e opportunità di monetizzazione. I risultati hanno spinto lo sviluppo di questi nuovi strumenti, confermando quanto la piattaforma sia già cruciale per questi professionisti: a tal proposito, un sondaggio indipendente ha rivelato che oltre la metà dei cantautori che usano i social per promuoversi si affida proprio a TikTok.

Le novità in arrivo: etichetta “Songwriter” e una nuova vetrina per i brani

Le nuove funzionalità, al momento in fase di test e disponibili per un numero limitato di autori e, più in generale, di utenti, sono principalmente due e mirano a dare il giusto risalto a chi sta dietro le quinte di una canzone di successo.

La prima novità è l’introduzione di un’etichetta Songwriter (che, in italiano, sarebbe qualcosa come “autore di canzoni”) che apparirà direttamente sul profilo dell’utente, una novità che permetterà di identificare immediatamente il ruolo del creator all’interno dell’ecosistema musicale.

La seconda, e forse più importante, è una nuova scheda sul profilo dove i cantautori potranno raccogliere e mostrare tutte le opere a cui hanno contribuito. Questa sezione funzionerà come un vero e proprio portfolio, in grado di offrire una vetrina chiara e accessibile del proprio catalogo musicale.

Il Global Head of Music Publishing Licensing and Partnership di TikTok ha dichiarato quanto segue:

TikTok è unica nella sua capacità di offrire ai cantautori un modo per evidenziare le loro opere musicali accanto ai propri contenuti, aiutandoli a raccontare le storie della loro musica, del loro mestiere e della loro vita, e ad aumentare il loro profilo e costruire il loro pubblico su TikTok, come già fanno centinaia di migliaia di artisti creatori.

Chi desidera partecipare al programma beta può già iscriversi a una lista d’attesa messa a disposizione dalla piattaforma a questo indirizzo (per il momento è disponibile solo per gli utenti statunitensi).

Una strategia per restare al centro della musica

TikTok punta quindi ad allinearsi a servizi di streaming come Spotify, che da anni offre strumenti simili per valorizzare il lavoro degli autori. Anche Tidal si era mossa in questa direzione l’anno scorso, lanciando uno strumento per permettere ai musicisti di tracciare le royalties e gestire le opere per cui detengono i crediti di scrittura.

Sebbene TikTok abbia deciso di chiudere il suo servizio di streaming musicale, TikTok Music, l’anno scorso, la piattaforma continua a essere un attore fondamentale per la scoperta di nuova musica e la promozione per gli artisti, e questa novità non fa altro che andare a corroborare questa tesi.

All’inizio di quest’anno, l’azienda aveva già lanciato lo strumento TikTok for Artists, che consente ai musicisti di monitorare le performance delle loro campagne e dei loro brani.

Queste nuove funzioni per i cantautori rappresentano quindi un ulteriore, importante tassello nella strategia di TikTok: non essere solo un luogo dove le canzoni diventano virali, ma una piattaforma che supporta e valorizza attivamente l’intera filiera creativa che sta dietro a ogni successo musicale.