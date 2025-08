TikTok alza il sipario su una delle novità più interessanti degli ultimi tempi, un vero e proprio passo in avanti che punta, senza troppi mezzi termini, a modificare l’interazione che gli utenti hanno con la piattaforma.

In queste ore è stata rilasciata TikTok Pro, una nuova applicazione “gemella” che sbarca in Europa con una doppia, ambiziosa promessa: offrire un feed di contenuti più pulito e, soprattutto, trasformare il semplice intrattenimento in un’azione di solidarietà concreta.

Il progetto pilota parte da Germania, Portogallo e Spagna e segna l’inizio di un capitolo potenzialmente rivoluzionario per il social network. Non si tratta di un aggiornamento, ma di un’app a sé stante, pensata per chi vuole godersi tutti gli elementi distintivi del social network cinese in una forma più essenziale e, allo stesso tempo, contribuire a una buona causa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona questa svolta.

Ecco l’app TikTok Pro: stessa anima, ma senza distrazioni

La domanda che, a questo punto, potrebbe sorgere spontanea è la seguente: cosa cambia davvero con TikTok Pro? La risposta ce la da direttamente TikTok ed è è tanto semplice quanto potente: i contenuti, i video, i creator e l’algoritmo che abbiamo imparato a conoscere restano identici; la vera differenza sta in ciò che viene tolto: la nuova app, infatti, è completamente priva di pubblicità, funzionalità di shopping e dirette streaming.

È una mossa coraggiosa, che “snellisce” l’esperienza per riportarla al suo nucleo principale, ossia la scoperta di contenuti coinvolgenti e divertenti, come afferma la stessa azienda. L’obiettivo è chiaro: creare uno spazio dove l’intrattenimento fine a se stesso lascia il posto a un intrattenimento con uno scopo più grande, eliminando le componenti puramente commerciali che caratterizzano l’app principale.

Il cuore pulsante della nuova applicazione: ecco il Sunshine Programme

La vera magia di TikTok Pro, il suo cuore pulsante, si chiama Sunshine Programme. Si tratta di un sistema ingegnoso che permette alla community di supportare cause benefiche senza dover mettere mano al portafoglio. Il meccanismo è semplicissimo: gli utenti (che devono essere per forza di cose maggiorenni) possono accumulare dei girasoli virtuali (virtual sunshine) semplicemente utilizzando l’app.

Ecco come si “guadagnano” questi girasoli:

Invitando altri amici a iscriversi a TikTok Pro.

altri amici a iscriversi a TikTok Pro. Interagendo con i contenuti delle organizzazioni partner, ad esempio mettendo un “Mi Piace” o ripubblicando un video.

con i contenuti delle organizzazioni partner, ad esempio mettendo un “Mi Piace” o ripubblicando un video. Seguendo gli account ufficiali delle associazioni benefiche.

gli account ufficiali delle associazioni benefiche. Effettuando ricerche all’interno dell’app legate a temi e cause umanitarie.

Una volta raccolti abbastanza girasoli virtuali, l’utente può scegliere a quale organizzazione “donarli”. A questo punto, avviene la vera e propria trasformazione: TikTok converte le monete virutali raccolte in una donazione monetaria reale a favore dell’ente scelto.

Per il lancio, TikTok ha già stretto partnership di altissimo profilo, coinvolgendo nomi come Medici Senza Frontiere, WaterAid (che si occupa di portare acqua potabile nel mondo), e organizzazioni locali di rilievo come Aktion Deutschland Hilft in Germania.

Di seguito trovate la dichiarazione ufficiale di Jennie York di WaterAid:

Siamo entusiasti di questa partnership, che trasforma l’impegno digitale in un impatto reale. […] Lavorando insieme, cambieremo il mondo attraverso l’acqua.

Disponibilità e prospettive future

TikTok Pro è ufficialmente in rollout ed è già disponibile per il download dal Google Play Store e dall’App Store in Germania e Portogallo. L’azienda fa sapere che la Spagna seguirà a ruota a breve.

Resta da vedere se questo esperimento si rivelerà un successo e se TikTok deciderà di estendere questa formula virtuosa anche ad altri Paesi, Italia inclusa.