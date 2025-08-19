No, non avete letto male, dal mercato asiatico arriva il monitor con la frequenza di aggiornamento più alta mai concepita finora per un display destinato all’ambito ludico, ben 750 hertz! La cosa che potrebbe sorprendervi però è che questa soluzione non ci giunge da uno dei soliti nomi (vedi Samsung ad esempio o i competitor) ma da HKC, brand a noi sconosciuto sinceramente, ma che sembra essere l’entità che guida diverse piccole aziende cinesi che producono monitor (tra queste citiamo KOORUI, molto attiva su Amazon).

L’evoluzione dei monitor da gaming ad alte prestazioni sta camminando di pari passo con quella delle schede grafiche, ambito dove le ultime proposte di AMD e NVIDIA riescono a garantire un livello di frame-rate senza precedenti, almeno se guardiamo a titoli competitivi come CS:GO 2, League of Legends, Valorant e similari.

La sfida dei produttori specializzati nel settore quindi è quella di soddisfare al meglio le esigenze dei gamer professionisti, ambiti dove per intenderci anche un millisecondo può fare la differenza tra vincere o perdere la partita. Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più.

HKC e il suo velocissimo monitor da 750 hertz

HKC come detto è un’azienda con base in Cina, sconosciuta a molti (ma non a tutti), arriva in realtà seconda nell’annunciare un monitor da 750 hertz; proprio KOORUI infatti l’aveva pubblicizzato in occasione dell’ultimo CES di Las Vegas, ma il prodotto non è mai arrivato sul mercato consumer.

L’HKC Ant Esports ANT257PF, questo il nome del nuovo modello da battere, dovrebbe però adottare lo stesso pannello e ovviamente la stessa tecnologia per arrivare a questo livello di refresh. Andando nel dettaglio, siamo di fronte a un pannello 24,5″ Fast TN, ovvero tra le opzioni più veloci in commercio se non guardiamo agli OLED; la risoluzione arriva a 1920 x1080 pixel (Full-HD), mentre se parliamo di tempo di risposta l’azienda dichiara 0,8 ms GtG e 0,5 ms MPRT.

Nonostante sia un monitor TN, che solitamente non sono il massimo per fedeltà e luminosità, Ant Esports ANT257PF garantisce 400 nit di picco con HDR (non eccelso, ma al di sopra della media per questa tipologia) e copertura DCI-P3 del 95% (99% sRGB). Al momento non troviamo indicazioni sull’eventuale supporto per AMD Freesync o NVIDIA G-Sync, tecniche di sincronizzazione con la GPU indispensabili in questo caso e che ovviamente hanno anche un costo; per “risparmiare” quindi è il supporto Adaptive-Sync, abbinato anche a una soluzione proprietaria per la riduzione del motion blur.

A completare la dotazione troviamo poi uscite HDMI 2.1, una Display Port 1.4 e jack audio; non manca infine uno stand ergonomico (sempre utile), illuminazione RGB e un pulsante a cinque vie che permette di regolare e verificare le impostazioni del display.

Bello, ma non per tutti. Ma quanto costa questo monitor?

Stando alla fonte, il monitor da gaming HKC Ant Esports ANT257PF dovrebbe debuttare domani, per il momento esclusivamente sul mercato cinese. Il prezzo di listino sarà di 7.999 yuan, al cambio circa 950 euro, cifra non alla portata di tutti ma comunque non così esagerata guardando alla novità introdotta e a cosa offre oggi il mercato.

Vista la premessa a inizio articolo, non ci sorprenderebbe vedere presto questo monitor anche in Italia, seguito da altri produttori che, in sostanza, utilizzano la stessa tecnologia cambiando semplicemente il brand.

Caratteristiche tecniche HKC Ant Esports ANT257PF