In occasione della Gamescom 2025, NVIDIA ha svelato una serie di novità che promettono di rivoluzionare ulteriormente il panorama del gaming, non solo su PC ma anche su cloud. Le innovazioni, incentrate principalmente sul DLSS 4, il ray tracing e l’architettura Blackwell per il cloud gaming tramite GeForce NOW, portano l’esperienza utente a un nuovo livello, questo sia dal punto di vista delle prestazioni che della qualità visiva.

Con oltre 175 titoli che supportano già il DLSS 4 e l’integrazione del path tracing in giochi come Resident Evil Requiem e Phantom Blade Zero, NVIDIA sta spingendo ancora oltre il realismo grafico. Ma non è tutto: anche la piattaforma GeForce NOW si prepara a un salto generazionale con l’introduzione delle nuove GPU RTX 5080, che promettono di elevare l’esperienza di gioco via cloud a livelli senza precedenti. Ma vediamo insieme le novità.

DLSS 4 e Ray Tracing: performance e qualità grafica senza compromessi

A oggi, il DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) rappresenta senza dubbio una delle tecnologie più avanzate per migliorare la qualità visiva e le prestazioni nei giochi. Grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, il DLSS 4 è in grado di generare fino a tre fotogrammi per ogni fotogramma renderizzato tradizionalmente, ottenendo così un incremento delle prestazioni che può arrivare fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale. La nuova versione integra poi la Multi-Frame Generation, una tecnologia che permette di migliorare ulteriormente il frame-rate senza compromettere la qualità visiva, una caratteristica fondamentale per i giochi AAA più esigenti.

In giochi come Borderlands 4, Hell Is Us e Fate Trigger, che sfruttano questa tecnologia, i giocatori possono aspettarsi frame rate più elevati, prestazioni migliori su hardware meno potente e una visuale più dettagliata grazie all’introduzione del ray tracing avanzato. La tecnologia di Ray Reconstruction di NVIDIA migliora ulteriormente la qualità delle ombre e delle luci, rendendo i mondi di gioco più realistici e immersivi. La combinazione di DLSS 4 con il ray tracing è una delle novità più significative annunciate a Gamescom 2025, con giochi come Resident Evil Requiem e Directive 8020 che sfruttano path tracing per migliorare i dettagli grafici, portando l’illuminazione e i riflessi a un livello mai visto prima.

Prestazioni al top con NVIDIA Reflex e supporto per nuove tecnologie

Oltre al DLSS 4, NVIDIA ha aggiornato anche NVIDIA Reflex, una tecnologia che riduce la latenza di input per garantire una giocabilità reattiva, fondamentale per i giochi competitivi. Reflex, insieme alle peculiarità delle GPU RTX 50 Serie, fornisce la migliore esperienza di gioco possibile, garantendo risposte più rapide, rendendo questa combinazione ideale per giochi FPS e titoli multiplayer ad alta intensità.

NVIDIA ha introdotto inoltre il Global DLSS Override nell’app GeForce, una funzionalità che consente di applicare il DLSS automaticamente su tutti i giochi compatibili, senza la necessità di configurazioni manuali per ogni singolo titolo.

GeForce NOW e architettura blackwell: l’evoluzione del Cloud Gaming

Se il gaming su PC sta vivendo una rivoluzione grazie al DLSS 4, GeForce NOW si prepara ad accogliere una vera e propria era del cloud gaming grazie all’architettura Blackwell. Questo nuovo upgrade consente di sfruttare le GPU RTX 5080 per ottenere fino a 62 teraflop di potenza computazionale, più di 2,8 volte superiore rispetto alla generazione precedente. Questo salto di prestazioni permette a GeForce NOW Ultimate di offrire una qualità grafica simile a quella dei sistemi PC di fascia alta, ma senza necessità di hardware locale (che costa).

Con l’architettura Blackwell, GeForce NOW introduce nuove funzionalità come il Cinematic Quality Streaming (CQS), che permette una resa dei colori eccezionalmente accurata, supportando il modello di colore YUV 4:4:4 e la HDR a 10 bit. Questa tecnologia consente una riproduzione più fedele dei colori e una visualizzazione di dettagli più nitidi anche in scene molto complesse come quelle con foreste lussureggianti o ambientazioni con illuminazione dinamica. L’encoder AV1 garantisce anche una riproduzione senza interruzioni grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse condizioni di rete, eliminando di conseguenza i rallentamenti in gaming.

L’introduzione di Install-to-Play permette agli utenti di accedere istantaneamente a giochi preinstallati nel cloud, eliminando di conseguenza i lunghi tempi di download. In questo modo, i titoli possono essere giocati direttamente dal cloud, rendendo l’esperienza ancora più immediata e fluida. GeForce NOW amplia anche la sua libreria di giochi con oltre 4.500 titoli, grazie a nuove collaborazioni con sviluppatori e distributori, portando il gioco su piattaforme come Steam, Epic Games Store e altri negozi digitali.

NVIDIA: le partnership strategiche e uno sguardo al futuro

Un altro annuncio di rilievo a Gamescom 2025 riguarda la partnership tra NVIDIA, Discord ed Epic Games. Grazie a questa collaborazione, i giocatori potranno provare giochi in streaming direttamente all’interno di Discord, senza necessità di scaricarli o installarli. Con l’integrazione di GeForce NOW nel Discord Client, gli utenti potranno unirsi istantaneamente a una lobby di gioco, come quella di Fortnite ad esempio, senza preoccuparsi dei requisiti hardware o della configurazione.

Questa iniziativa mira a ridurre le barriere di accesso ai giochi, consentendo anche a chi non ha un PC da gaming potente di sperimentare giochi AAA in alta qualità direttamente dal cloud. Inoltre, la piattaforma GeForce NOW si arricchisce di nuove funzionalità social che facilitano l’interazione tra i giocatori, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e dinamica.

Le innovazioni presentate da NVIDIA durante Gamescom 2025 sono destinate a trasformare il futuro del gaming, non solo per i possessori di PC da gaming, ma anche per chi gioca su cloud. Con l’introduzione di DLSS 4, il ray tracing avanzato, e l’architettura Blackwell nel cloud, le barriere tecnologiche stanno rapidamente venendo abbattute. In sostanza, i giocatori non devono più preoccuparsi di avere l’hardware più potente, poiché il cloud gaming rende l’accesso a esperienze di gioco di qualità elevata possibile su qualsiasi dispositivo.