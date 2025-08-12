Grand Theft Auto V, uno dei titoli più longevi e di successo nella storia dei videogiochi, riceve oggi un importante aggiornamento tecnico nel campo grafico.

Rockstar Games ha infatti annunciato l’arrivo del supporto a Nvidia DLSS 4 con Multi Frame Generation per la versione Enhanced del gioco, permettendo agli utenti dotati di schede grafiche RTX serie 50 di beneficiare di un incremento significativo della fluidità. Scopiamone i dettagli.

GTA V compie un passo avanti nell’ottimizzazione grafica grazie al DLSS

Il rilascio di questa funzionalità coincide con la pubblicazione del nuovo driver Game Ready 580.97 di Nvidia, pensato per ottimizzare non solo GTA V Enhanced, ma anche altri titoli, tra cui l’edizione potenziata di Senua’s Saga: Hellblade II.

Al centro di questa novità c’è il DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, il quale si tratta di una tecnologia di rendering basata sull’intelligenza artificiale che consente di eseguire un gioco a una risoluzione inferiore rispetto a quella di output, ricostruendo l’immagine finale con un livello di dettaglio paragonabile al rendering nativo.

Con la quarta generazione, Nvidia ha introdotto il Multi Frame Generation, il quale, a sua volta, è un sistema in grado di generare fotogrammi intermedi tra quelli realmente renderizzati dalla GPU, aumentando la fluidità percepita senza sovraccaricare il processore grafico.

All’atto pratico, per GTA V Enhanced, questo significa che le scene più complesse potranno essere riprodotte con un frame rate più stabile, mantenendo intatta la qualità visiva.

Inoltre, come annunciato da Nvidia questa novità si integra con il ray tracing già presente nel gioco il quale dunque consente di offrire un realismo ancora maggiore, sfruttando al meglio le potenzialità delle schede RTX 50.

Come detto, non è solo GTA V a beneficiare del nuovo driver Game Ready di Nvidia. Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced introduce il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation, affiancato da una nuova modalità chiamata Dark Rot.

Cos’è il Multi Frame Generation

La novità più interessante del DLSS 4, come accennato, è senza dubbio il Multi Frame Generation. Tradizionalmente, il frame rate di un videogioco dipende dalla capacità della GPU di calcolare e renderizzare ogni fotogramma in sequenza ma con questa soluzione, l’intelligenza artificiale di Nvidia è in grado di analizzare i fotogrammi precedenti e successivi per creare un frame aggiuntivo che si integra perfettamente nella sequenza.

Il vantaggio è doppio in quanto da un lato si aumenta la fluidità visiva senza gravare eccessivamente sull’hardware, dall’altro si migliora la percezione di reattività del gioco, particolarmente importante in titoli frenetici e complessi come GTA V.

Download e installazione del nuovo driver

Il Game Ready Driver 580.97 è già disponibile per il download diretto dal sito ufficiale di Nvidia. Oltre alle ottimizzazioni specifiche per GTA V Enhanced e Hellblade II Enhanced, il pacchetto include miglioramenti generali di compatibilità e stabilità, oltre a fix per alcuni bug segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti.

L’installazione del driver è consigliata a tutti i possessori di schede Nvidia compatibili, anche a chi non gioca a questi due titoli, poiché gli aggiornamenti Game Ready spesso includono ottimizzazioni per altri giochi di prossima uscita e miglioramenti al pannello di controllo.