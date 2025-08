L’integrazione di Meta AI su WhatsApp è recentemente finita sotto la lente d’ingrandimento dell’AGCM, ma ciò non ha rallentato i lavori in corso, che anzi hanno visto iniziare il rilascio di una novità degna di nota: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS permette ad alcuni utenti di avviare delle vere e proprie conversazioni in tempo reale con Meta AI.

WhatsApp Beta per iOS abbraccia le chat vocali in tempo reale con Meta AI

Prima di farsi prendere da facili entusiasmi, è opportuno premettere fin da subito che, nel momento in cui scriviamo, la novità descritta non risulta essere ancora disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp Beta per iOS, ma soltanto per un numero ristretto di beta tester. Entrando nel merito, ricordiamo come già a fine luglio, nel nostro articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.25.21.21 per Android vi avessimo già parlato della novità in arrivo, consistente nella possibilità di iniziare delle chiamate vocali con Meta AI. La funzionalità mira ad offrire agli utenti un modo per interagire con Meta AI senza aver bisogno di digitare le proprie richieste, con evidenti vantaggi sia in termini di accessibilità che di comodità dell’intelligenza artificiale di Meta.

In sede di scoperta della novità per Android vi avevamo parlato sia della possibilità di avviare tali conversazioni vocali con Meta AI dalla scheda Chiamate, sia dell’opzione per avviare automaticamente una sessione vocale all’apertura della chat con Meta AI. Naturalmente, il team di WhatsApp non intende lasciare indietro gli utenti iOS e già con l’aggiornamento beta 25.21.10.76 ha iniziato a portare la novità descritta anche sugli iPhone. Come si evince dagli screenshot riportati di seguito, aprendo la schermata di Meta AI dalla scheda Chat, è possibile avviare una sessione vocale toccando l’icona a forma di onda (dalla scheda Chiamate, invece, basta un tocco per iniziare direttamente una conversazione vocale); come per il mondo Android, anche in questo caso esiste un’opzione — disattivata per impostazione predefinita — che consente di avviare automaticamente una sessione vocale all’apertura della schermata di Meta AI.

L’azienda ha previsto anche un rinnovamento dell’interfaccia utente che include dei suggerimenti per iniziare la conversazione, ma anche la possibilità di allegare foto direttamente dalla galleria, così da fornire un supporto visivo alla propria richiesta. Si può persino lasciare l’app di WhatsApp e proseguire la conversazione portandone altre in primo piano, così da coinvolgere Meta AI in altri task come leggere note o navigare su siti web. Per quanto riguarda l’aspetto della privacy, va sottolineato che in qualsiasi momento l’utente ha la possibilità di disattivare il microfono e/o di terminare manualmente la sessione vocale toccando l’apposito tasto di chiusura, oppure tornando alla chat testuale. Rimanendo in tema di privacy, va posto l’accento sul piccolo puntino di colore arancione che appare in alto a destra — nella barra di stato — tutte le volte che viene rilevato un utilizzo del microfono; questo indicatore di iOS opera a livello di sistema e non può essere controllato, nascosto o modificato da nessuna app (WhatsApp compresa).

Giungendo alle battute finali, è giusto ribadire che allo stato attuale le nuove conversazioni vocali con Meta AI sono disponibili soltanto per alcuni utenti di WhatsApp Beta per iOS; nelle prossime settimane, la novità si diffonderà dapprima nel ramo beta del servizio, per poi approdare anche in quello stabile. Se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

