La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde nuovi sviluppi sull’implementazione del nome utente, una funzione in ottica privacy che consentirà agli utenti di scegliere un nome utente per tenere “nascosto” il proprio numero di telefono.

Già da tempo è noto il fatto che gli username saranno univoci e dovranno rispettare alcuni paletti, che l’app notificherà agli utenti ogni cambio di username per evitare truffe e confusione e che gli utenti potranno impostare un PIN che i propri interlocutori dovranno inserire per avviare una chat con loro.

La funzione “username” di WhatsApp continua a prendere forma

Analizzando la versione 25.22.10.71 di WhatsApp Beta per iOS, il portale WaBetaInfo ha individuato nuovi sviluppi sulla funzionalità nome utente che in futuro arricchirà la popolare app di messaggistica di un livello di privacy superiore.

Inizialmente era emerso che gli utenti potessero impostare uno username per nascondere il proprio numero di telefono e, addirittura, impostare un PIN per far sì che nessuno potesse contattarli per la prima volta senza essere in possesso di questo codice.

La funzionalità potrebbe non chiamarsi PIN ma “chiave” (Username Key): come possiamo apprendere dalla seguente immagine, la schermata per aggiungere la chiave offre il campo per la configurazione che, subito sotto, presenta la descrizione “Condividi il tuo nome utente e la chiave quando dici a qualcuno come contattarti”.

La schermata di “onboarding” (benvenuto) della funzionalità, suggerisce i punti salienti di questa novità in ottica privacy che arriverà su WhatsApp:

Aggiungi una chiave per ridurre i messaggi indesiderati inviati al tuo nome utente Condividi il tuo nome utente e la chiave quando dici a qualcuno come contattarti per la prima volta.

Le persone in conversazioni esistenti o coloro che hanno il tuo numero di telefono non hanno bisogno della tua chiave.

Trova, modifica o rimuovi la tua chiave in qualsiasi momento tra le impostazioni.

L’ultima parte dell’immagine presenta la schermata di configurazione della chiave: essa ci permette di scoprire che si tratta di un codice a quattro cifre generato automaticamente che può essere cambiato tramite il pulsante “Suggerisci una chiave diversa”. Gli utenti dovranno sempre tenere a mente la chiave perché altrimenti non potranno essere contattati da qualcuno con cui non hanno mai interagito e che non ha il numero in rubrica.

Non è ancora chiaro quando questa funzionalità verrà effettivamente implementata ma sappiamo che, in futuro, investirà tutti i client di WhatsApp (iOS, iPadOS, Android, client Web e app Desktop). Su iOS, oltre agli username, c’è grande attesa per l’implementazione del supporto multi-account, funzionalità già disponibile nel client per Android (seppur in beta).

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.