Polar prepara il terreno per un debutto che potrebbe scuotere il segmento dei fitness tracker minimalisti ovvero un nuovo dispositivo senza schermo, pensato per il monitoraggio passivo della salute.

In un teaser promozionale l’azienda ha mostrato alcune immagini ufficiali che si concentrano sulla silhouette del dispositivo, lasciando intuire un approccio ispirato a Whoop, ma con un potenziale punto di forza, l’assenza dell’abbonamento mensile.

Un teaser che dice più di quanto sembri, Polar prepara la sfida a Whoop

Sono mesi ormai che vi raccontiamo il dietro le quinte della prossima grande tendenza nel campo degli indossabili legati al fitness; un trend nato dal successo degli smartband Whoop e che numerose aziende sarebbero pronte a sfidare adottando lo stesso form-factor ma sfruttando la grande debolezza della proposta di Whoop ovvero l’abbonamento mensile.

La nuova immagine diffusa da Polar arriva dal materiale promozionale in lingua francese, utilizzato in una campagna email.

Nella parte superiore, la comunicazione si limita a messaggi standard come spedizione gratuita, resi facili e garanzia di due anni. Ma è nella foto che si nasconde il vero indizio: un’ombra sagomata che mostra una fascia sottile e curva, simile a un braccialetto sportivo, con un’unità sensore integrata a un’estremità e un sistema di chiusura regolabile sull’altra.

L’assenza totale di un display conferma la direzione già anticipata dal claim pubblicato in un teaser precedente: “Not another screen… Promise”.

Rispettate dunque le previsioni, non sarà un nuovo smartwatch, ma un dispositivo dedicato esclusivamente alla raccolta di dati biometrici in maniera continua e discreta.

Per quanto concerne il design e i materiali, dall’immagine teaser si intravede un bracciale leggero, probabilmente realizzato in tessuto tecnico o silicone di alta qualità, con un sistema di chiusura a loop regolabile.

La presenza di un’unità sensore compatta fa pensare a un peso ridotto, ideale per non interferire con le attività quotidiane o il riposo.

Minimalismo e monitoraggio passivo

L’approccio di Polar punta sul concetto di wearable invisibile nella quotidianità, pensato per essere indossato 24 ore su 24, anche durante il sonno, senza distrarre l’utente con notifiche o funzioni extra.

Se le indiscrezioni saranno confermate, questo nuovo modello dovrebbe includere funzioni come:

monitoraggio continuo della frequenza cardiaca,

analisi del sonno,

esportazione dei dati grezzi per analisi avanzate.

Come accennato questo nuovo dispositivo Polar si inserisce in un’industria che sta cercando di seguire la stessa filosofia minimalista:

Ora, con Polar pronta a entrare nella partita, il settore si prepara a una competizione più agguerrita.

Nessun abbonamento: il possibile vantaggio competitivo

Uno dei dettagli che potrebbero fare la differenza riguarda proprio il modello di business. Secondo le informazioni trapelate, Polar non avrebbe intenzione di proporre un abbonamento a pagamento per sbloccare i dati, optando invece per una licenza a vita inclusa nel prezzo d’acquisto.

Questo approccio sarebbe in netta contrapposizione a Whoop, che vincola gran parte delle sue funzioni a una tariffa mensile o annuale; una scelta che molti produttori vedono come una crepa nel sistema dell’azienda di Boston.

Se Polar riuscirà a offrire analisi approfondite di recupero, stress e performance senza costi ricorrenti, potrebbe conquistare una fetta significativa di utenti interessati a un’esperienza più trasparente e accessibile.

Se l’hardware appare già promettente, il successo del nuovo wearable passerà anche dalla qualità del software. L’app Polar Flow, attualmente ottimizzata per smartwatch e ciclo-computer, dovrà essere adattata per fornire un’interfaccia chiara, focalizzata su parametri chiave come recupero, carico di allenamento e qualità del sonno.

Whoop, in questo, ha fatto scuola con un’app semplice, orientata ai grafici e agli insight immediati.

Data di lancio

Il lancio ufficiale è fissato per il 3 settembre 2025, data in cui conosceremo finalmente tutti i dettagli, compreso il prezzo. La curiosità resta alta, soprattutto per capire come Polar riuscirà a dare la sua interpretazione di questo form-factor, il tutto senza costi ricorrenti.

Se la promessa sarà mantenuta, il nuovo strap potrebbe davvero proporsi come alternativa reale a Whoop, in un settore che si prospetta sempre più competitivo.