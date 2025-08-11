Narwal presenta oggi un nuovo prodotto: si tratta di Narwal Freo S, un robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per la vita di tutti i giorni e per risultare più accessibile. Il nuovo modello propone infatti un prezzo di vendita più contenuto rispetto agli altri della gamma, promettendo comunque una potente aspirazione, prestazioni affidabili e dimensioni compatte.

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Freo S arriva in Italia

Narwal Freo S è stato progettato per unire le funzionalità e le innovazioni del brand a un utilizzo semplice e intuitivo, con una manutenzione completamente automatica e un prezzo contenuto. Viene proposto come ideale per case e appartamenti di medie dimensioni e offre i vantaggi essenziali dell’avanzato ecosistema di pulizia a una cifra perfetta per tanti utenti.

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti ospita una base 2-in-1 con svuotamento automatico, grazie alla quale può tornare alla base al termine di ogni ciclo e svuotare fino a 180 giorni di polvere in un sacchetto da 3,5 litri; si ricarica automaticamente (300 minuti per far passare da 0 a 100% la batteria da 3200 mAh), senza dunque richiedere manutenzione quotidiana. I dettagli sono studiati per offrire semplicità e immediatezza: abbiamo l’avvio con un solo pulsante, l’indicatore LED di stato e un design minimalista pensato per un’integrazione armoniosa con gli ambienti abitativi moderni.

Previous Next Fullscreen

Freo S indirizza i suoi 8000 Pa di aspirazione attraverso un sistema aerodinamico, passando in modo intelligente tra quattro modalità (Silenziosa, Standard, Forte, Tappeto) per gestire di tutto, dai peli degli animali domestici ai cereali caduti a terra. Il sistema di lavaggio mantiene una pressione di 8 N, abbinata a tre livelli regolabili di umidità del mocio e a un serbatoio removibile da 300 ml.

Il robot mappa la casa in tempo reale attraverso i sensori LiDAR, e può spostarsi senza difficoltà anche sotto i mobili e superare soglie fino a 20 mm. Secondo quanto riferito dall’azienda, può pulire a fondo fino a 140 m² seguendo un percorso a zig zag e ripetendo il movimento nella direzione opposta, senza lasciare zone scoperte.

E il rumore? Freo S opera sotto i 62 dB in modalità aspirazione e sotto i 60 dB durante la pulizia a umido, così da disturbare il meno possibile. Attraverso l’applicazione Narwal Freo, permette di programmare, personalizzare aspirazione e pulizia, e di memorizzare più mappe. Inoltre offre la compatibilità con i comandi vocali di Alexa e Google Home, per un controllo ancora più rapido.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Narwal Freo S

Narwal Freo S è disponibile da oggi, 11 agosto 2025, al prezzo consigliato di 299 euro. Per le prime settimane di commercializzazione (fino all’11 settembre), il nuovo arrivato risulta acquistabile al prezzo di lancio di 249 euro, sia su Amazon sia sul sito ufficiale Narwal Italia.