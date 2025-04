Immagina un robot aspirapolvere e lavapavimenti che non si limita a passare dove capita, ma osserva, riflette e decide. Un assistente silenzioso che studia ogni stanza, riconosce un giocattolo da un cavo, capisce se quella macchia è caffè fresco o sporco secco incrostato. Non stiamo parlando di fantascienza, ma del nuovo Narwal Freo Z10 Ultra, la nuova ammiraglia della casa cinese.

Con una potenza aspirante elevata (18.000 Pa), un sistema AI dual-chip e mop triangolari che strofinano ogni angolo con precisione chirurgica, questo robot si prende letteralmente cura della casa in autonomia.

Dopo aver impressionato il mercato con i modelli Freo X e Z Ultra, Narwal alza ancora l’asticella, puntando a un pubblico esigente che cerca non solo risultati impeccabili, ma anche efficienza e igiene. Scopriamo tutto in questa recensione completa.

Design e Peculiarità

Il design di Narwal Freo Z10 Ultra riprende l’estetica elegante e affusolata dei precedenti modelli della serie Freo, ma introduce diversi elementi funzionali nuovi, a partire dai mop triangolari e dalla base 9-in-1 più compatta in larghezza, ma più sofisticata internamente.

Il robot mantiene una linea sobria ma tecnologica, con doppia telecamera frontale ben visibile, e include un pratico display sulla stazione che consente l’avvio manuale delle operazioni o il rientro alla base. Come per il Freo Z Ultra, è possibile bloccarne l’utilizzo via app per evitare l’accesso ai bambini.

La stazione multifunzione, che resta tutto sommato compatta dato che l’azienda ha pensato di svilupparla in larghezza più che in altezza così da coprire interamente il robot quando in carica, gestisce completamente la manutenzione del robot: svuota automaticamente la polvere (contenitore da 2,5 litri), lava i mop con acqua calda tra 45° e 75°, asciuga e sterilizza panni e componenti, riducendo al minimo le operazioni da parte nostra. Il sistema di lavaggio ad acqua calda è una novità assoluta per Narwal, migliorando ulteriormente l’igienizzazione.

Il cuore del Freo Z10 Ultra è il nuovo sistema NarMind™ Pro, basato su doppio chip e doppia fotocamera RGB panoramica con angolo di visione di 136°. Il robot è in grado di rilevare oltre 200 oggetti fino a 5 mm di dimensione, mantenendo distanze di sicurezza diverse in base al tipo di ostacolo:

8 mm da gambe di mobili o bordi;

20 mm da scarpe, cavi, oggetti comuni;

40 mm da animali domestici e persone;

70 mm in presenza di sporco rischioso da trascinare.

Grazie a algoritmi AI avanzati con potenza di calcolo pari a 4 TOPS, simile a sistemi di guida autonoma, il robot adatta in tempo reale i percorsi e apprende dalle abitudini domestiche. Tutti i calcoli avvengono in locale, nel pieno rispetto della privacy e delle normative europee.

È grazie a questi che il robot può essere azionato per pulire in modalità automatica le casa e se riconosce che alcune zone sono rimaste sporche o non ci è più passato da diverso tempo, pulisce i mop, ricarica l’acqua e riparte alla volta di una nuova pulizia mirata.

Potenza di aspirazione e rumorosità

Narwal ha portato l’aspirazione a un livello superiore: Freo Z10 Ultra dispone infatti di una potenza dinamica fino a 18.000 Pa, fra le più alte viste sui un robot aspirapolvere. Questa viene regolata automaticamente in base al tipo di sporco e superficie, garantendo ottime prestazioni su piastrelle, parquet, tappeti e moquette.

Nonostante la potenza, il funzionamento è sufficientemente silenzioso: ≤56 dB anche in modalità di aspirazione intensa, grazie a un sistema di isolamento acustico e un nuovo design anti-vibrazione.

La spazzola centrale flottante è stata poi ri-progettata: ha una forma conica per generare un vortice che convoglia lo sporco, evitando grovigli. Le spazzole laterali a V con rotazione bidirezionale prevengono attivamente l’aggrovigliamento di peli e capelli, con un’efficacia del 99,56% (certificata SGS e TÜV).

Lavaggio intelligente e gestione avanzata dei pavimenti

La tecnologia Adaptive DeepClean consente al robot di distinguere automaticamente tra liquidi e detriti solidi:

Di fronte a un liquido, solleva la spazzola, estende i mop con 8N di pressione , e procede a una sequenza di fino a 6 cicli di lavaggio a griglia .

, e procede a una sequenza di . In caso di polvere o briciole, passa in modalità aspirazione e regola la potenza in base alla dimensione delle particelle rilevate.

I nuovi mop triangolari (forma Reuleaux) offrono copertura totale anche negli angoli e lungo i bordi, eliminando il classico punto cieco, occasionalmente però sbattono contro eventuali rientranze di muri e battiscopa, irrilevante a parte qualche rumore extra.

Grazie alla tecnologia EdgeReach™ e a un sistema motorizzato di estensione e torsione intelligente, il robot può pulire a 0 mm dai bordi, risultando decisamente efficace. Rovescio della medaglia non è presente in confezione il piumino che puliva i battiscopa, seppur sia acquistabile a parte e agganciabile.

Il suo principale difetto, se così vogliamo dire, è un utilizzo intensivo dell’acqua per cui dopo nu paio di lavaggi bisognerà scaricare l’acqua sporca e caricare l’acqua pulita, così come i precedenti modelli è un robot che ha indubbiamente molta sete.

Funzionalità e applicazione di controllo

Il controllo del Narwal Freo Z10 Ultra avviene tramite l’applicazione per smartphone Narwal Freo, disponibile che .

La modalità Freo Mind Mode 3.0 Pro rappresenta la principale novità. Grazie alla combinazione di visione, AI predittiva e sensori avanzati, il robot:

Riconosce aree ad alto traffico e applica protocolli di pulizia intensiva;

e applica protocolli di pulizia intensiva; Rileva zone contaminanti ed evita la loro pulizia per prevenire la diffusione dello sporco;

ed evita la loro pulizia per prevenire la diffusione dello sporco; Adatta la modalità aspirazione/lavaggio in tempo reale in base allo sporco;

Migliora nel tempo, imparando le abitudini di utilizzo e ottimizzando i cicli.

Il tutto è gestibile via app da cui è possibile:

Visualizzare la mappa dettagliata della casa;

Assegnare modalità specifiche per stanza;

Regolare la frequenza di pulizia;

Monitorare lo stato del robot e della stazione;

Ricevere avvisi sulla manutenzione;

Integrazione con Alexa, Google Assistant e Siri.

Differenze tra Narwal Freo Z10 Ultra e Narwal Freo Z Ultra

Di seguito le principali differenze tra il Narwal Freo Z10 Ultra e il modello precedente:

Caratteristica Narwal Freo Z10 Ultra Narwal Freo Z Ultra Potenza aspirazione 18.000 Pa (dinamica, adattiva) 12.000 Pa (fissa) Tipo AI NarMind™ Pro con doppio chip AI + visione artificiale Doppio chip AI, elaborazione offline Riconoscimento oggetti Oltre 200 oggetti (fino a 5 mm) 120 oggetti riconosciuti Apprendimento ambientale Sì, con dati storici No Algoritmi pulizia Adaptive DeepClean + Freo Mind Mode 3.0 Pro AI DirtSense™ + AI Freo Mode Lavaggio pavimenti Mop triangolari, pressione 800g, acqua calda, 6 cicli Mop rotondi, pressione 12N, acqua fredda, sollevamento 12 mm Pulizia bordi e angoli EdgeReach™, distanza 0mm, torsione motorizzata Clip laterale per battiscopa Spazzola centrale Conica, anti-groviglio, flottante Flottante anti-groviglio Spazzole laterali A V, rotazione bidirezionale, anti-nodi certificata Classiche con anti-groviglio Silenziosità ≤56 dB anche in modalità intensa 58 dB (aspirazione), 55 dB (lavaggio) Stazione base 9-in-1, acqua calda 45–75°C, asciugatura avanzata Elettrolisi, asciugatura, svuotamento automatico Capacità sacchetto polvere 2,5 L (fino a 120 giorni) 2,5 L (2-3 svuotamenti/anno) Controllo da App Avanzato con AI Freo Mind Mode 3.0 Pro Personalizzazione mappa e intensità Compatibilità smart home Alexa, Google Assistant, Siri Alexa, Google Assistant, Siri Prezzo di listino 1.299 € su Amazon 949 € su Amazon Promozione lancio Sconto 200 € + kit accessori Sconto 100 € + kit accessori da 149 €

Prezzo, promozione e conclusioni

Narwal Freo Z10 Ultra si posiziona nella fascia premium del mercato, con un prezzo di listino di 1.299 euro, ma viene proposto in promozione lancio a 1.099 euro con incluso un pacchetto di accessori e ricambi.

Disponibile dal 21 aprile, è destinato a diventare uno dei punti di riferimento per chi cerca automazione, pulizia profonda e tecnologie AI evolute. L’azienda ci ha da sempre abituati molto bene con prodotti efficienti ed efficaci e questo Z10 Ultra non è da meno. Chi ha già provato un robot della gamma Freo ne apprezzerà l’evoluzione, mentre chi è nuovo al brand troverà un prodotto maturo, curato in ogni dettaglio e pronto a rivoluzionare la gestione delle pulizie domestiche.

Narwal Freo Z10 Ultra è disponibile all’acquisto su Amazon (con uno sconto lancio di 200€) o sul sito ufficiale Narwal.

Pro: Ottima capacità di rilevare ed evitare gli ostacoli;



Spazzola anti-aggrovigliamento efficace;



Intelligenza artificiale ben sfruttata per automatizzare il lavoro. Contro: Usa molta acqua per cui i serbatoi vanno svuotati/riempiti spesso.