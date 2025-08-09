Dopo averla vista in giro per le fiere di mezzo mondo, ASUS e Noctua hanno finalmente tolto i veli alla GeForce RTX 5080 Noctua Edition, probabilmente una delle custom più spinte ed elaborate che potremo reperire sul mercato della NVIDIA GeForce RTX 5080.

Non è la prima volta che ASUS e Noctua collaborano per una scheda grafica top di gamma a marchio NVIDIA, ma questa variante basata su GPU Blackwell presenta delle novità, soprattutto del dissipatore, che la rendono una delle varianti più imponenti mai viste finora sul mercato, quantomeno se guardiamo a schede video dissipate ad aria.

A testimonianza di questo, riportiamo le dichiarazioni di Roland Mossig, CEO di Noctua:

Sebbene abbiamo costantemente stabilito nuovi standard di efficienza in termini di prestazioni e rumore con ciascuna delle precedenti GPU ASUS x Noctua, la GeForce RTX 5080 rappresenta il più grande salto generazionale di sempre. Non è solo la prima GPU da gaming con tre ventole da 120×25 mm, ma anche la prima a utilizzare le nostre ventole NF-A12x25 G2 di nuova generazione. In combinazione con un design del dissipatore migliorato che integra un’ampia camera di vapore e undici heatpipe, questo rende la ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition una scelta eccezionale per i gamer e i content creator attenti al rumore.

Una presentazione che dice quasi tutto, ma scopriamo insieme di dettagli.

ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition: la prima con tre ventole da 120 mm

Lo abbiamo anticipato in apertura, la ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition arriva sul mercato come una delle custom più elaborate e performanti con sistema di dissipazione ad aria; non poteva essere diversamente vista la partnership con Noctua, ma in questa occasione le due aziende si sono proprio impegnate, realizzando secondo noi un dissipatore che potrebbe essere quasi sovradimensionato nonostante il TBP nominale della GeForce RTX 5080 (360 watt).

Anticipiamo che il cuore hardware rimane intatto, ma ne parleremo dopo, mentre di primo acchito quello che colpisce, oltre le dimensioni importanti, è l’estetica e la colorazione che rigorosamente richiama al brand Noctua.

Il dissipatore, molto curato esteticamente, è quasi un’opera d’arte visto che integra il meglio che attualmente si può reperire sul mercato per un sistema di dissipazione ad aria. Partiamo dalla parte visibile, ovvero le tre ventole NF-A12x25 G2 PWM da 120 mm (che abbiamo recensito), prestanti e silenziose anche quando spingiamo sugli RPM, magari se pratichiamo dell’overclock.

Al pari di altre schede grafiche ASUS, a bordo è prevista la tecnologia 0dB che, in sostanza, tiene ferme le ventole fino a 55 °C, per una dissipazione quindi semi-passiva. Il corpo dissipante non è da meno; il massiccio blocco di alette in alluminio è attraversato da una serie di 11 heatpipe in rame (7x 8 mm + 4x 6 mm), collegate a un’ampia camera di vapore e un ampio blocco che raffredda non solo la GPU ma anche il resto della componentistica.

Per ottimizzare lo scambio termico, sono previsti inoltre dei thermal-pad a cambio di fase, a quanto pare non solo più efficienti rispetto a quelli standard, ma anche più affidabili e duraturi nel tempo. Il tutto è sapientemente incastonato in un esoscheletro rigido, altrettanto curato, senza trascurare il retro del PCB, protetto da un ampio back-plate ventilato e con generose prese d’aria.

ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition: caratteristiche e possibile prezzo

La scheda ASUS ovviamente non si fa mancare il Dual-BIOS, senza dimenticare il software di supporto ASUS GPU Tweak III, utile per gestire non solo il regime delle ventole, ma anche per tenere sotto controllo la scheda e monitorarla durante le sessioni di overclock (la GeForce RTX 5080 ha molto potenziale); a questo poi si aggiungono altre utility targate ASUS che guardano anche alla produttività con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale e dell’ecosistema GeForce RTX.

Quanto alle specifiche prettamente tecniche, ASUS al momento non si è sbilanciata, o meglio, non ha voluto ancora rendere noto il Total Board Power della scheda e le relative frequenze operative della GPU, due fattori ovviamente collegati (o quasi). A queste si aggiunge anche il prezzo che, inutile dirlo, sarà superiore a qualsiasi custom ad aria “standard”.

In attesa di avere qualche dettaglio anche sulla disponibilità, ipotizziamo un prezzo di listino di almeno 1.399 euro (felici di essere smentiti), mentre a seguire vi lasciamo con la scheda tecnica quasi completa della scheda.