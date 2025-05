Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare all’implementazione degli username nella popolare app di messaggistica, funzione in ottica privacy che consentirà agli utenti di scegliere un nome utente per tenere “nascosto” il proprio numero di telefono.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi sviluppi legati a questa funzionalità che, purtroppo, non sappiamo ancora quando verrà resa disponibile per tutti, a partire dai beta tester. Scopriamo tutti i dettagli.

Il team di WhatsApp continua a lavorare agli username

Il mese scorso abbiamo scoperto che WhatsApp andrà a notificare gli utenti quando un altro utente andrà a cambiare il proprio username, con l’obiettivo di evitare truffe ed evitare che si possa creare confusione.

Dalla recente versione 25.17.10.70 beta del client per iOS della popolare app di messaggistica, emergono nuovi passi in avanti per lo sviluppo di questa funzionalità, scovati dal sempre attento team di WaBetaInfo.

Nello specifico, come potrete osservare dalla seguente immagine, lo username dovrà rispettare alcuni criteri specifici: non potrà iniziare con “www.” (potrebbe indurre gli utenti a pensare che stanno interagendo con un sito Web), dovrà includere almeno una lettera (quindi non potrà avere solo numeri e simboli), potrà essere composto solo scegliendo tra determinati caratteri (lettere minuscole, numeri 0-9 e il simbolo underscore “_”).

Al contempo, lo username dovrà essere lungo almeno 3 caratteri e potrà essere lungo al massimo 30 caratteri; questo aspetto potrebbe però cambiare in futuro ma c’è ancora tanto tempo prima dell’effettiva implementazione. In ultima istanza, gli username saranno univoci e non potranno essere usati da più utenti (un po’ come avviene già nelle app social).

Una volta che l’utente avrà inserito uno username tale da rispettare tutti i requisiti, potrà effettuare un tap su “Salva” e verrà accolto da una sorta di schermata celebrativa (con alcuni coriandoli) che informa del fatto che “Tu sei @username” e che “Le persone che non hanno il tuo numero di telefono vedranno il tuo username al suo posto”.

Non è ancora chiaro quando questa funzionalità verrà effettivamente implementata ma sappiamo che, in futuro, investirà tutti i client di WhatsApp (iOS, iPadOS, Android, client Web e app Desktop). Su iOS, oltre agli username, c’è grande attesa per l’implementazione del supporto multi-account, funzionalità già disponibile nel client per Android (seppur in beta).

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.