Il team di WhatsApp sta lavorando per migliorare la privacy degli utenti consentendo loro di scegliere di essere contattati tramite il loro nome utente, in modo che possano mantenere privati ​​i loro numeri di telefono.

Ora WhatsApp sta sperimentando nuovi strumenti per migliorare ulteriormente il controllo della privacy, tra cui la possibilità di aggiungere un PIN al nome utente.

WhatsApp testa l’aggiunta di un PIN al nome utente per i nuovi contatti

Alcuni utenti di WhatsApp beta per iOS ora possono nascondere i loro numeri di telefono alle persone con cui interagiscono per la prima volta, rendendo la comunicazione più sicura e privata.

Gli utenti possono anche scegliere come desiderano avviare nuove conversazioni, utilizzando il loro nome utente o il loro numero di telefono.

In più WhatsApp ora sta testando la possibilità di utilizzare un PIN che consente agli utenti di controllare chi può contattarli tramite il loro nome utente.

In questo modo, quando qualcuno tenta di contattarci per la prima volta utilizzando il nostro nome utente, deve inserire il PIN corretto da noi impostato.

È prevista la possibilità di modificare o eliminare il PIN in qualsiasi momento senza dover modificare il nome utente, anche dopo che qualcuno ci ha contattati con successo, in modo da poter impedire ulteriori contatti in futuro.

I contatti esistenti e le conversazioni in corso non richiederanno il PIN, poiché questo è progettato per controllare chi desidera contattarci per la prima volta tramite il nostro nome utente.

Questa novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.18.10.70 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente con un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

