L’estate di MediaWorld entra nel vivo con la promozione Summer Tech, ricca di offerte sulla tecnologia: l’iniziativa è valida online e nei negozi fino al 10 agosto 2025 e include una miriade di prodotti tech. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti di cui approfittare.

Tantissime le offerte della promozione Summer Tech MediaWorld

Il volantino Summer Tech di MediaWorld è valido fino al 10 agosto 2025 (compreso), salvo esaurimento scorte, e mette a disposizione tante offerte sulla tecnologia: oltre a tantissime offerte sugli smartphone e i tablet Android, la nota catena propone sconti su prodotti Apple, ma anche notebook, PC, smart TV, smartwatch, cuffie, console, videogiochi e così via.

Tra le proposte troviamo anche iPhone 16, per il quale è attiva la supervalutazione dell’usato: fino al 27 settembre 2025, ordinando un iPhone 16 e scegliendo il ritiro in negozio con pagamento in punto vendita, potete dare in permuta un vecchio iPhone approfittando di una valutazione aumentata di 60 euro.

Visto che può risultare facile perdersi tra gli scaffali virtuali del sito MediaWorld, abbiamo selezionato per voi alcune tra le offerte migliori, suddividendole per categoria.

Quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte MediaWorld dell’iniziativa Summer Tech. Se volete consultare tutte le proposte del sito potete seguire il link qui in basso. Qui potete invece sfogliare il volantino digitale. Avete trovato qualcosa di vostro gradimento?