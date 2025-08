Apple MacBook Air M4 2025 raggiunge un prezzo eccezionale grazie al codice sconto TECHAUG25 che permette di risparmiare 45€ su eBay. Il nuovo portatile di Apple con chip M4, 16GB di RAM e 256GB di storage scende a 922,90€ invece di 1.249€ di listino, rappresentando un’opportunità interessante per chi cerca prestazioni elevate in un formato ultraportatile. La configurazione Midnight combina eleganza e potenza in un dispositivo progettato per durare tutto il giorno.

Chip M4 e specifiche tecniche del Macbook Air 2025

Apple MacBook Air M4 2025 introduce il rivoluzionario chip M4 con architettura a 10 core CPU e 10 core GPU, garantendo prestazioni significativamente superiori rispetto alle generazioni precedenti. La configurazione in offerta include 16GB di memoria unificata, ideale per gestire multitasking intensivo e applicazioni professionali senza rallentamenti.

Il display da 13,6 pollici con tecnologia LED-backlit IPS offre una risoluzione nativa di 2560×1664 pixel e luminosità di 500 nits, assicurando colori vividi e dettagli nitidi in qualsiasi condizione di illuminazione. L’unità SSD da 256GB garantisce avvii rapidi e trasferimenti veloci, mentre il design ultrasottile mantiene la portabilità che caratterizza la linea Air.

Le specifiche tecniche includono:

Processore : Apple M4 con 10-core CPU e 10-core GPU

: Apple M4 con 10-core CPU e 10-core GPU Memoria : 16GB di RAM unificata

: 16GB di RAM unificata Storage : SSD da 256GB

: SSD da 256GB Display : 13,6″ LED-backlit IPS, 2560×1664 pixel, 500 nits

: 13,6″ LED-backlit IPS, 2560×1664 pixel, 500 nits Connettività : Porte USB-C multiple, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Porte USB-C multiple, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Sistema operativo : macOS ottimizzato per chip M4

: macOS ottimizzato per chip M4 Autonomia: Fino a 18 ore di utilizzo continuo

La colorazione Midnight conferisce un aspetto professionale ed elegante, mentre i materiali premium garantiscono resistenza e durata nel tempo.

Offerta eBay con codice sconto TECHAUG25

L’offerta su eBay permette di acquistare Apple MacBook Air M4 2025 a un prezzo vantaggioso grazie al codice coupon TECHAUG25. Il prezzo finale di 922,90€ rappresenta un risparmio di 326,10€ rispetto al listino ufficiale di 1.249€, equivalente a uno sconto del 26%.

Il codice TECHAUG25 deve essere inserito durante il checkout per ottenere un ulteriore sconto di 45€ dal prezzo base di 967,90€. L’offerta è disponibile per la configurazione Midnight con 16GB di RAM e 256GB di storage, rappresentando un equilibrio ottimale tra prestazioni e capacità di archiviazione.

La spedizione è gestita da eBay con garanzia del venditore e possibilità di reso secondo le politiche standard della piattaforma. Il prodotto è nuovo e sigillato, con garanzia Apple di un anno inclusa. La disponibilità è limitata e l’offerta potrebbe terminare senza preavviso.

