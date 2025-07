Se state valutando l’acquisto di un nuovo notebook compatto e soprattutto con un buon display, in queste ore su Amazon c’è un’interessante offerta sul Lenovo Yoga Slim 7x, uno dei punti di riferimento nel catalogo Lenovo per quanto riguarda i sistemi per lavorare in mobilità.

L’offerta di oggi riguarda inoltre una variante Lenovo Yoga Slim 7x particolarmente allentante, infatti si tratta di uno degli AI PC più curati basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon, moderno e soprattutto con un ottimo display OLED dotato di tecnologia touch. Ma vediamolo insieme nel dettaglio.

Lenovo Yoga Slim 7x con Snapdragon X Elite e display OLED a 999 euro su Amazon

Nel segmento degli AI PC basati su Windows On Arm troviamo diversi modelli a 800 euro (o anche meno), tuttavia quasi nessuno di questi può vantare un display con tecnologia OLED, caratteristica che come facilmente capirete può fare la differenza quando utilizziamo il PC per lavorare con la manipolazione di immagini e video.

Andando nel dettaglio, Yoga Slim 7x utilizza un pannello OLED da 14,5″ con risoluzione 2.944 x 1.840 pixel (3K quindi); la frequenza di aggiornamento arriva a 90 hertz, mentre la luminosità di picco è dichiarata in 1.000 nit. La soluzione Lenovo cura molto anche il reparto multimediale, dall’audio Dolby Atmos, passando per la webcam MIPI IR FHD e un array di quattro microfoni.

Il cuore pulsante di questa macchina come detto è il SoC Snapdragon X Elite, in questo caso nella variante con 12 Core Oryon, GPU Qualcomm Adremo e una NPU dedicata all’accelerazione degi applicativi AI in locale da 45 TOPS. Siamo quindi di fronte a un PC Copilot+ con Windows 11, dotato tra l’altro di 16 GB di RAM e un velocissimo SSD PCI-E Gen 4.0 con capacità di 1 TB.

Al pari degli altri modelli della serie Yoga Slim, troviamo anche un’estrema cura per il design; elegante e robusto al tempo stesso (certificato MIL-STD 810H) Lenovo Yoga Slim 7x è spesso solo 12,9 millimetri per un peso inferiore a 1,3 Kg.

Nel contesto delle offerte Amazon, ricordiamo ai nostri lettori di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.