iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. È questa la formazione 2025 della gamma iPhone che Apple dovrebbe presentare, affidandoci allo storico, nella prima metà di settembre, ovvero tra meno di due mesi.

Rumor dopo rumor i vari modelli continuano a prendere forma, tra avvicendamenti, rinnovamento estetico, nuove componenti, nuove funzionalità. Negli ultimi giorni alcuni leaker hanno provato a fare chiarezza sulle colorazioni in cui saranno disponibili i modelli Pro della gamma iPhone 17, tra le quali potrebbe essercene una “speciale”.

Possibile colorazione “speciale” per gli iPhone 17 Pro

Nuovi rumor dalla Cina fanno luce su una possibile colorazione “speciale” per iPhone 17 Pro pensata per riprendere la nuova filosofia di design che debutterà con iOS 26, ovvero il Liquid Glass, e fonderla con il nuovo design del Melafonino (che cambia soprattutto al posteriore) varata da Apple.

A diffondere questa indiscrezione è stato il leaker Instant Digital (su Weibo), lo stesso che qualche anno fa azzeccò la presenza della colorazione gialla sugli iPhone 14 “base” e il cinturino in maglia milanese in titanio per Apple Watch Ultra 2 ma che prese anche alcune cantonate.

Egli che sostiene di averne sentito parlare ma di non avere effettivamente visto il dispositivo: a detta sua, questa particolare colorazione dovrebbe corrispondere a quella che altri rumor hanno etichettato come biance; a seconda della luce circostante, questa colorazione dovrebbe cambiare tonalità.

Base bianca e variazioni in base alla luce potrebbero ben sposarsi con il Liquid Glass, creando un connubio hardware/software abbastanza dinamico e con richiami al vetro (anche se con la beta 3 per sviluppatori di iOS 26 la trasparenza è stata decisamente smorzata).

Altri indizi fanno luce sull’esistenza di questa colorazione

Qualche giorno fa, il leaker Majin Bu ha condiviso sul suo blog dettagli sulle colorazioni degli iPhone 17 Pro e, tramite un post su X, le immagini dei copri-obiettivi per tutti i modelli della gamma: rimanendo sui modelli soli Pro, le colorazioni dovrebbero essere Silver (argento), Orange (ramato), Dark Blue (blu scuro), e Black (grigio molto scuro).

A queste quattro colorazioni che risultano comunque molto diverse rispetto a quelle dei modelli Pro della generazione 2024, non dovrebbe aggiungersene una bianca ma al suo posto, stando all’immagine con protagonisti i copri-obiettivi, una etichettata come Transparent (trasparente).

A una richiesta di chiarimento, il leaker ha risposto che Apple sta testando un’ulteriore colorazione per gli iPhone 17 Pro che potrebbe rivelarsi una sorpresa; a questo punto, è possibile che si tratti proprio di questa colorazione bianca con effetti legati alla luce circostante che ha suggerito Instant Digital.

Per quanto concerne le altre colorazioni emerse in precedenza (Green, Purple e Sky Blue) sui modelli Pro dal colosso di Cupertino, Majin Bu sostiene che siano state messe da parte per essere utilizzate sugli altri due modelli della gamma.