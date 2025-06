Gli iPhone 17 e gli iPhone 17 Pro non saranno presentati ufficialmente da Apple prima del mese di settembre ma già da tempo sono protagonisti delle indiscrezioni perché, si sa, i Melafonini fanno sempre parlare di sé.

Un noto leaker, tra i primi a spingere nella direzione di un nuovo design per le fotocamere dei modelli Pro e per la sostituzione del modello Plus col modello Air, ha condiviso nuove foto dei mockup di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air, permettendoci di dare uno sguardo approfondito all’estetica generale e all’estetica del comparto fotografico. A tal proposito, ci sono tre nuove funzioni che dovrebbero debuttare con i modelli Pro della gamma iPhone 17.

iPhone 17 Pro: da un mockup apprezziamo la nuova Camera Bar

Tramite un post condiviso su X nella giornata di ieri, il noto leaker MajinBu (molto attivo sugli iPhone della generazione 2025), ha diffuso due foto che immortalano un mockup potenzialmente ben fatto di iPhone 17 Pro in colorazione Black.

L’elemento distintivo dei prossimi iPhone di punta del colosso di Cupertino è la nuova Camera Bar che sostituisce la placca quadrata con sensori sporgenti che abbiamo conosciuto sugli iPhone 11 Pro del 2019 ed è rimasta pressoché invariata (nel design ma non nelle dimensioni) fino agli iPhone 16 Pro dello scorso anno.

La nuova Camera Bar si estenderà lungo praticamente l’intera scocca posteriore e vedrà il flash LED spostato all’estrema destra (allineato al sensore principale). I sensori continueranno a essere disposti “a triangolo” e sporgeranno leggermente dalla barra che, al contempo, sporgerà in maniera netta dalla scocca posteriore.

Il nuovo design, che rumor dopo rumor sembra sempre più coerente con ciò che Apple presenterà ufficialmente sui nuovi iPhone alla fine dell’estate, può piacere o non piacere. Di sicuro, rappresenta un elemento di rottura con il passato, dopo anni e anni di stasi.

Anche iPhone 17 Air al centro della scena: nuove foto a un mockup

A proposito di elementi di rottura con il passato, sembra ormai certo che quest’anno Apple pensionerà il modello Plus, dopo due generazioni, per far posto al sottilissimo iPhone 17 Air.

Il leaker MajinBu, tramite un altro post condiviso su X qualche giorno fa, ha confermato ancora una volta l’estetica e le dimensioni del dispositivo, mostrato tramite un mockup in colorazione Black: esso sarà sottilissimo (e si dice leggerissimo) e proporrà una soluzione simile alla Camera Bar degli iPhone 17 Pro ma ridotta all’osso per ospitare il solo sensore principale da 48 megapixel.

Non solo estetica: gli iPhone 17 Pro avranno vere novità nel comparto fotografico

Andando oltre, i cambiamenti messi in campo da Apple al comparto fotografico degli iPhone 17 Pro non dovrebbero essere puramente estetici. Secondo quanto condiviso dai colleghi di 9to5Mac, possiamo aspettarci tre nuove funzionalità.

Teleobiettivo da 48 megapixel Con gli iPhone Pro del 2025, il teleobiettivo periscopico dovrebbe pareggiare gli altri due sensori del comparto fotografico principale in termini di risoluzione, passando da 12 a 48 megapixel.

Anche gli altri due sensori all’avvento del comparto fotografico triplo (sdoganato con gli iPhone 11 Pro del 2019) erano da 12 megapixel ma abbiamo assistito al passaggio ai 48 megapixel nel 2022 (con iPhone 14 Pro) sul sensore principale e nel 2024 (con gli iPhone 16 Pro) sul sensore ultragrandangolare.

Tornando al teleobiettivo, il nuovo sensore da 48 megapixel potrebbe avere implicazioni sullo zoom ottico, attualmente fermo al 5x. Registrazione di video multi-sensore Alcuni rumor dello scorso aprile suggeriscono che gli iPhone 17 Pro disporranno di una nuova funzionalità esclusiva, ovvero la possibilità di registrare video da più fotocamere in contemporanea nell’app Fotocamera.

Si tratta di un passo in avanti rispetto a quanto consentito finora dall’app Fotocamera, nonostante app di terze parti siano già in grado di fare ciò su iPhone.

Non è chiaro perché una novità del genere possa configurarsi come esclusiva dei modelli Pro ma, come è noto, Apple fa spesso scelte un po’ discutibili nonostante l’hardware dei dispositivi non costituiscano un vero limite alla faccenda (vedi Apple Intelligence che non è disponibile nemmeno in minima parte sugli iPhone 14 Pro). Nuova fotocamera frontale TrueDepth da 24 megapixel Il teleobiettivo periscopico potrebbe non essere l’unico nuovo attore nel comparto fotografico dei prossimi iPhone 17 Pro. A quanto pare, il colosso di Cupertino dovrebbe pensionare la vecchia fotocamera frontale da 12 megapixel per sostituirla con una nuova da 24 megapixel.

Questo sensore più definito (e dotato di tecnologia TrueDepth) dovrebbe essere presente anche sui più economici iPhone 17 e iPhone 17 Air.

Considerando che gli iPhone 17 e gli iPhone 17 Pro sono attesi nel mese di settembre, siamo certi che continueranno a emergere nuove indiscrezioni; in prossimità del lancio, poi, ci sarà la solita tornata di fuochi d’artificio a ripetizione che cercheranno di svelare tutti i segreti dei prossimi Melafonini prima che Apple li annunci ufficialmente.