Gli smartwatch stanno diventando sempre più strumenti avanzati per il monitoraggio del benessere e Amazfit, che ha già integrato diverse funzionalità dedicate alla salute sui propri dispositivi, sta muovendo un nuovo passo in questa direzione: alcuni utenti di Amazfit Balance 2 hanno iniziato a ricevere la funzione di misurazione della pressione sanguigna, un’implementazione che amplia le possibilità di questo dispositivo ma che, almeno per ora, non sarà accessibile a tutti.

Amazfit Balance 2 riceve la funzione di misurazione della pressione sanguigna in alcuni mercati

Come spesso accade con aggiornamenti di questo tipo, la distribuzione della novità è inizialmente limitata, l’app Amazfit Blood Pressure infatti risulta al momento disponibile soltanto in un numero ristretto di Paesi, tra cui Singapore, India e Brasile, mentre non è ancora prevista in Europa né in Nord America; gli utenti che rientrano nelle aree coperte e che hanno già installato la versione software 3.16.0.3, in rollout da metà mese, possono attivare la funzione e misurare sia la pressione sistolica che quella diastolica direttamente dal polso.

L’azienda fornisce però alcune indicazioni precise sull’uso, il cinturino deve essere ben aderente al polso e il braccio va appoggiato su un tavolo durante i circa 30 secondi necessari per completare la misurazione; Zepp Health (la società dietro il brand Amazfit) sottolinea inoltre che i dati raccolti non devono essere utilizzati per decisioni cliniche o trattamenti, segnalando implicitamente che l’accuratezza potrebbe non essere paragonabile a quella di strumenti medici certificati.

La nuova release software già menzionata non introduce esclusivamente la misurazione della pressione sanguigna, tra le altre funzioni implementate con l’aggiornamento ci sono:

una modalità di corsa dedicata alle ultramaratone pensata per chi pratica sport di lunga durata

alcune ottimizzazioni per la corona digitale che dovrebbe ora risultare più fluida e reattiva

una riduzione del ritardo nel Centro di Controllo che migliora l’esperienza d’uso quotidiana

Al momento Zepp Health non ha comunicato alcun piano ufficiale per estendere questa funzionalità agli utenti europei o statunitensi, è plausibile che, come spesso accade in questi casi, la società voglia prima testare stabilità, affidabilità e conformità normativa nei mercati selezionati prima di procedere a un rilascio globale.

Gli utenti europei dovranno dunque attendere per capire, se e quando, Amazfit deciderà di portare la misurazione della pressione sanguigna anche nel Vecchio Continente, nel frattempo che possiede Balance 2 può comunque beneficiare delle altre novità introdotte dall’update.