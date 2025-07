Dopo un periodo di assenza, verosimilmente per esaurimento scorte, su Amazon è tornato disponibile nei giorni scorsi il Dell Inspiron 16 5645, una delle soluzioni più versatili del catalogo Dell in fatto di notebook consumer che possono spaziare dal lavoro alla produttività e, perché no, arrivando al gaming (senza strafare).

Altra cosa da segnalare è il prezzo; attualmente il notebook Dell non è in offerta, ma si può trovare al prezzo più basso, o meglio al prezzo ufficiale di 849 euro, sfruttando però tutti i vantaggi dei prodotti offerti da Amazon.

Dell Inspiron 16 5645: ha anche un display curato e una buona dotazione di memoria

Al pari di altri modelli della serie Inspiron di Dell, anche il modello 5645 da 16″ può essere configurato in diverse componenti; la variante in oggetto prevede un processore AMD Ryzen 7 8840U, chip da 8 core / 16 thread con Boost a 5,1 GHz, GPU integrata ad alte prestazioni Radeon 780M e un TDP configurabile da 15 a 30 watt.

Un notebook anche efficiente quindi, dotato di 16 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s e un SSD NVMe da 1 TB (un buon compromesso); il display è di fascia media, un IPS FHD+ (1920x1200P) con tecnologia ComfortView, mentre tra le altre caratteristiche da segnalare c’è la tastiera retroilluminata con tastierino numerico e tasto Copilot dedicato (quindi con Windows 11), webcam FHD con funzionalità Ai, WiFi 6e, lettore SD, lettore d’impronte e una discreta dotazione di porte che non si fa mancare USB-C (max 10 Gbps), Display Port e HDMI.

Se vi interessano anche le specifiche fisiche del portatile, il Dell Inspiron 16 5645 misura 17,5 x 356,78 x 250,6 millimetri, con un peso di circa 2 Kg. Il tutto è alimentato da una batteria da 54 WHr che, secondo Dell, offre oltre 11 ore di autonomia, l’alimentatore è di tipo USB-C con una capacità di 65 watt.

In sostanza un notebook che non si fa mancare nulla a meno di 900 euro, capace anche di farvi giocare anche a dettagli medio-bassi su molti giochi a risoluzione 1080P.

Nel contesto delle offerte Amazon, ricordiamo ai nostri lettori di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.