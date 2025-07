Se state valutando l’acquisto di un nuovo notebook economico per giocare, per voi o magari per i vostri figli, anche in vista del back-to-school, oggi vogliamo segnalarvi un’offerta che potrebbe fare al caso vostro.

In queste ore infatti c’è HP Victus 15 in offerta su Amazon a poco più di 1.000 euro, una cifra secondo noi ragionevole per portarsi a casa un portatile di qualità, con una discreta dotazione di RAM e una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050. Ma vediamolo nel dettaglio.

HP Victus 15: un notebook equilibrato anche per tutti i giorni

HP Victus 15 è un portatile da 15″ che si colloca nel punto d’ingresso nel mercato dei notebook da gaming di fascia bassa, per intenderci capace di gestire il gaming a 1080P senza particolari pretese, ma comunque in grado di far girare anche titoli recenti grazie alle tecnologie proprietarie NVIDIA.

Per fare questo, HP Victus 15 (fa2006sl) si serve di una GeForce RTX 5050 Laptop da 8 GB, ampiamente in grado di farci divertire anche su giochi abbastanza impegnativi grazie a DLSS 4 e Multi Frame Generation. Il resto della piattaforma hardware prevede un processore Intel Core i5-13420H (8 core / 12 thread), 16 GB RAM DDR4, SSD NVMe da 512 GB e connettività di ultima generazione con WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, HDMI 2.1, LAN Gigabit, lettore SD e jack audio.

Parlando invece di estetica, il notebook HP propone uno chassis compatto, in questo caso in colorazione Rosa Cipria, dotato di un sistema di dissipazione proprietario ad alta efficienza; lo chassis è spesso 23,5 mm per un peso di 2,39 Kg. Non manca poi un ampio trackpad e una tastiera full-sized retroilluminata, senza dimenticare la webcam 720P (qualche compromesso c’è) e il display IPS 1080P da 144 hertz (300 nit), utile se puntiamo a giocare agli sparatutto ad esempio.

