Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con il lancio di Nintendo Switch 2, la nuova console ibrida della compagnia di Kyoto che già sta registrando vendite da capogiro in tutto il mondo, seguita in questi giorni dal lancio di Donkey Kong Bananza, il nuovo titolo platform a cura degli sviluppatori del precedente Super Mario Odyssey, uscito sulla prima Nintendo Switch. Secondo una recente indiscrezione, in particolare, alcuni personaggi di Donkey Kong Bananza potrebbero presto arrivare su Mario Kart World, nuovo capitolo della serie nonché uno dei titoli di lancio della console: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Mario Kart World: in arrivo i personaggi di Donkey Kong Bananza?

Stando a quanto riportato sui forum di Reddit, all’interno dei credits di Donkey Kong Bananza figurerebbero alcuni doppiatori che hanno lavorato precedentemente a Mario Kart World. A finire nel mirino dei giocatori più appassionati sarebbero in particolare Tsuguo Mogami, che ha dato la voce a King K. Rool, e Yuu Hayashi, nei panni di Void Kong all’interno del gioco, entrambi presenti nei titoli di coda di Mario Kart World.

Tale coincidenza, seppur apparentemente banale e fortuita, potrebbe suggerire il potenziale arrivo di alcuni personaggi giocabili di Donkey Kong Bananza all’interno di Mario Kart World, eventualmente sottoforma di DLC scaricabile a pagamento.

Ricordiamo infatti che il precedente titolo della serie, Mario Kart 8: Deluxe, ha ricevuto numerosi aggiornamenti e DLC nel corso degli anni, con l’aggiunta di piste e personaggi inediti accessibili a pagamento, o tramite sottoscrizione al servizio Nintendo Switch Online: è quindi presumibile attendersi le stesse modalità per Mario Kart World, nonostante il suo recente lancio, avvenuto il mese scorso, ad un prezzo piuttosto alto.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta per il momento di pure e semplici supposizioni da parte dei fan, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Kyoto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.