Se state cercando un PC portatile di qualità, compatto e soprattutto capace di gestire tutti gli applicativi giornalieri, arrivando possibilmente a fine giornata con la batteria, oggi su Amazon c’è un’offerta imperdibile per l’ASUS ProArt PZ13 OLED.

Si tratta di una delle migliori opzioni offerte da ASUS nel segmento dei notebook “tuttofare”, inserito però in una gamma di prodotti come la ProArt, da anni sinonimo di qualità e cura dei dettagli (soprattutto del display). Ma vediamo cosa offre e soprattutto l’offerta Amazon di oggi che permette di portarcelo a casa con quasi il 30% di sconto.

ASUS ProArt PZ13 OLED: display favoloso e ottima autonomia

L’ASUS ProArt PZ13 OLED è uno dei dispositivi Windows On Arm più ricercati nel catalogo ASUS, in particolare da quella fascia di utenza che mira a un notebook compatto, leggero e versatile capace di garantire una giornata di autonomia lavorativa fuori casa (pesa appena 850 grammi).

La piattaforma hardware ovviamente è basata sul SoC Qualcomm Snapdragon X Plus, abbinato in questa occasione a 16 GB di RAM LPDDR5X 8.448 MT/s e un SSD da 1 terbayte. La CPU è dotata di 8 core con Boost single-core a 3,4 GHz, mentre lato GPU troviamo l’integrata Adreno da 1,7 TFLOPS, compatibile con DirectX 12 e capace di far girare qualche gioco senza pretese.

ASUS ProArt PZ13 OLED è anche un PC Copilot+ Windows 11, dotato di una NPU da 45 TOPS che permette di gestire anche in locale applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale. Tra i punti di forza di questo notebook ci sono però anche il design curatissimo (e convertibile), un sistema di dissipazione ad alto profilo e, non per ultimo, uno straordinario display OLED da 13,3 pollici con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel, copertura DCI-P3 100% e un Delta-E <1.

Ma non è tutto. ASUS ProArt PZ13 OLED vanta una tastiera staccabile e ASUS Pen 2.0 in dotazione, senza dimenticare la doppia fotocamera (13 MP posteriore, 5 MP anteriore con infrarossi però). Un’offerta secondo noi molto valida visto che si parla di un taglio del 27% sul prezzo di listino.

