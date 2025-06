Dopo un lasso di tempo che ad alcuni sarà sembrato interminabile, tra voci, rinvii, scioperi e indiscrezioni più o meno fondate, Netflix ha finalmente rotto il silenzio su Stranger Things 5, la tanto attesa stagione finale di una delle serie più amate e iconiche dell’intero catalogo della piattaforma.

Come confermato ufficialmente, l’ultimo capitolo della saga ambientata a Hawkins arriverà il 27 novembre 2025 nel Bel Paese, ma con una formula di rilascio decisamente articolata che ricalca quella già vista con la quarta stagione.

Stranger Things 5 arriverà su Netflix in 3 volumi: le date da segnare

Il finale di Stranger Things non sarà un bindge-watching da una notte e via (a meno che abbiate la pazienza di attendere), ma un’esperienza distribuita su più momenti chiave, con un rilascio scaglionato che farà leva anche sulla forte componente emotiva e nostalgica della serie. Netflix ha infatti deciso di suddividere la stagione in 3 volumi, con le seguenti date per il nostro mercato:

volume uno -> 27 novembre 2025 con i primi quattro episodi

con i primi quattro episodi volume due -> 26 dicembre 2025 con tre nuovi episodi

con tre nuovi episodi volume tre -> 1° gennaio 2026 con l’epilogo definitivo dell’intera saga

Una scelta non certo casuale, che trasforma l’addio alla serie in un evento distribuito su oltre un mese, culminando nel Capodanno con quello che, molto probabilmente, sarà uno degli episodi più attesi della storia della piattaforma.

Di seguito la sinossi completa della quinta stagione di Stranger Things:

Autunno del 1987. Hawkins è segnata dall’apertura delle Varchi e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha posto la città in quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, si avvicina anche un terrore pesante e familiare. La battaglia finale incombe, e con essa, un’oscurità più potente e letale di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima. Per porre fine a questo incubo, avranno bisogno che tutti, l’intera compagnia, siano uniti, un’ultima volta.

La frase con cui si conclude la sinossi ufficiale lascia presagire un finale corale, intenso e potenzialmente straziante; il tono è chiaro, questa è davvero la fine, e Netflix sta costruendo l’addio in grande stile, puntando sul coinvolgimento emotivo e sulla forza narrativa di un universo che ha definito un’intera generazione di spettatori.

Considerando le date riportate poco sopra, c’è tutto il tempo per fare un ripasso completo delle quattro stagioni finora disponibili, magari gustandosi i dettagli sfuggiti alla prima visione o recuperando i momenti chiave che, quasi certamente, torneranno centrali nel gran finale; e chissà che nel frattempo non arrivino nuovi teaser, poster o anticipazioni ufficiali da parte di Netflix, pronta a trasformare questo addio in un evento mediatico globale.